首尔旅游新增打卡地：毗邻景福宫，时隔110年重新开放！

出国旅游每天都要把行程安排得满满的？ 不，你可以在这里发呆、放空、休闲一整天。

大家都知道首尔的光化门吧，作为景福宫的大门，也是首尔的地标性建筑，但凡来旅游的游客就一定会去打卡。 如果恰巧你也在光化门附近，就请一定去找一找松岘绿地广场。



朝鲜王朝的《太祖实录》中曾记载「景福宫左江植有松树，王勒令周围居民拆迁」，这里的「左江植有松树」就是景福宫右侧的松树林，正是如今松岘洞所在地。 松岘洞历史悠久，附近一带在景福宫建成之后就一直归王室所有，作为宫闱缓冲地肩负著守护景福宫的重任。 朝鲜后期开始建立民居，能够在此处建房子的则是手握王室重权的安东金氏。 1900年代，这里则成为多名亲日派「卖国奴」的住处，日本殖民时期更是被用来当做日本人的居住地。 韩国解放后，此处依旧没能回归韩国政府，被用来当做美国驻韩使馆工作人员们的宿舍，被「占用」了40余年，周围一圈还被建起了高4米的围墙。 直到前几年，首尔市才公开了要将此处打造成都市绿地公园的计画。



从朝鲜末期算起，110年后的今天松岘洞以绿地公园的形式重新与民众见面，占地11000坪，是首尔广场的3倍，原来有4米高的围墙也改建成了1.2米高度，站在公园的任何一角都能一眼望到尽头，视野极佳。 广场上种满了小雏菊、百日菊等五颜六色的花朵，如同花田一般，因公园内部的道路贯穿仁寺洞、景福宫至北村的长街，因此被市民们封为「最佳约会地点」。



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