業界評出的「2022年度最佳演員」：99%的人都選了朴恩斌、孫錫久排第二！

誰是2022年最閃耀的演員？
韓媒「Joynews」在創刊18周年之際在業內展開問卷調查，邀請了經紀公司人士、電視台製作人、影視劇製作人、娛樂記者等200名專業人士評選出了閃耀2022年的演員，朴恩斌以118票絕對性的優勢當選，成為「2022年度最佳演員」。
作為童星出道，已經在娛樂圈摸爬滾打了27年的朴恩斌一直都是演技派，卻始終缺少一部令她大熱的作品，前段時間殺青的《非常律師禹英禑》 助其登上了事業巔峰，她在劇裡飾演了患有高功能自閉症的天才律師「禹英禑」，電視劇開播時人氣低迷，首播之後借著觀眾們的口口相傳，收視率出現了成倍的攀升趨勢，在觀眾們之間掀起了收視熱潮，人氣衝出韓國，在Netflix上也圈了一大波忠實觀眾，一度在排行榜上登頂 。 得知自己被業界人士認可的朴恩斌表示：「謝謝大家選我為年度最佳演員，今年因為禹英禑律師而發生了很多意義深刻的事情，明年我也會以好的面貌回饋給大家，謝謝大家的厚愛。 」
除了朴恩斌之外，孫錫久（14票）、金泰梨（14票）和李秉憲（13票）也受到了業界人士的關注，他們分別出演的《我的出走日記》、《二十五，二十一》、《我們的藍調時光》 都收視率不俗，被不少觀眾奉為「人生劇」，三部作品也成為了年末各大電視台「大賞」的最佳競爭作。
此外，黃政民（《毒梟聖徒》7票）、李政宰（《魷魚遊戲》6票）、高斗心（《我們的藍調時光》3票）、金惠子（《我們的藍調時光》3票）、申敏兒、李姃垠、潤娥、金惠秀、河正宇、趙宇鎮、徐玄振、申河均、徐仁國、全昭旻、朴栖含、李宰旭、金智媛和姜泰伍等人也得到了圈內人的認可。
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