展现团魂？SM证实：SHINee珉豪将出个人专辑！粉丝期待能继续保留钟铉设计初想

SHINee团魂不灭！

最近SHINee成员珉豪积极跨足戏剧、综艺，除了参演《柔美的细胞小将》、和另一成员Key在综艺节目《我独自生活》中，91 Line时常打闹斗嘴的画面，更常让观众笑到不行！先前日本经典节目《全员逃走中》宣布重启名单，还发现珉豪现身其中，让人超期待！以热情著称的珉豪，届时会有什么惊人表现呢？



一直以来珉豪帅气的外貌都把全球粉丝迷的神魂颠倒，小鹿般的清澈双眼，却有超MAN腹肌，开朗可爱的个性加上无可比拟的体格，珉豪的魅力无法挡，因此时常被各大杂志选为「最性感男人」、「最好看腹肌男星」，也是实至名归。



最近出个人专辑的消息辈官方证实后，让闪粉全部蠢蠢欲动，开始期待专辑见世！於此同时，大家开始翻出过往SHINee各成员首张个人专辑，当除由忙内泰民首先出专《ACE》，而钟铉作为团内第二位发个专的成员，当初即表示想要团体间有整体性的连结、因此《BASE》的设计，及之后Key、温流的专辑，都延续钟铉的idea，即使出了solo、团魂依旧不灭！



This circle will finally be completed



Whether Minho continues the "plagiarism" tradition or not, the most important thing is that he has his own solo too. Now we have 5 solo debut albums T T



#SHINee #ONEW #JONGHYUN #KEY #MINHO #TAEMIN pic.twitter.com/qJEx4nl4x1 — ㅁㅋ | CMH1 IN DECEMBER (@integralminkey) November 8, 2022

也因此大批网友表示，不知道珉豪届时出了solo会不会也承袭钟炫的发想，甚至说很希望可以继续延续下去！



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