展现团魂？SM证实：SHINee珉豪将出个人专辑！粉丝期待能继续保留钟铉设计初想

SHINee团魂不灭!

最近SHINee成员珉豪积极跨足戏剧、综艺,除了参演《柔美的细胞小将》、和另一成员Key在综艺节目《我独自生活》中,91 Line时常打闹斗嘴的画面,更常让观众笑到不行!先前日本经典节目《全员逃走中》宣布重启名单,还发现珉豪现身其中,让人超期待!以热情著称的珉豪,届时会有什么惊人表现呢?



一直以来珉豪帅气的外貌都把全球粉丝迷的神魂颠倒,小鹿般的清澈双眼,却有超MAN腹肌,开朗可爱的个性加上无可比拟的体格,珉豪的魅力无法挡,因此时常被各大杂志选为「最性感男人」、「最好看腹肌男星」,也是实至名归。



最近出个人专辑的消息辈官方证实后,让闪粉全部蠢蠢欲动,开始期待专辑见世!於此同时,大家开始翻出过往SHINee各成员首张个人专辑,当除由忙内泰民首先出专《ACE》,而钟铉作为团内第二位发个专的成员,当初即表示想要团体间有整体性的连结、因此《BASE》的设计,及之后Key、温流的专辑,都延续钟铉的idea,即使出了solo、团魂依旧不灭!



This circle will finally be completed



Whether Minho continues the "plagiarism" tradition or not, the most important thing is that he has his own solo too. Now we have 5 solo debut albums T T



