展現團魂？SM證實：SHINee珉豪將出個人專輯！粉絲期待能繼續保留鐘鉉設計初想

SHINee團魂不滅！

最近SHINee成員珉豪積極跨足戲劇、綜藝，除了參演《柔美的細胞小將》、和另一成員Key在綜藝節目《我獨自生活》中，91 Line時常打鬧鬥嘴的畫面，更常讓觀眾笑到不行！先前日本經典節目《全員逃走中》宣布重啟名單，還發現珉豪現身其中，讓人超期待！以熱情著稱的珉豪，屆時會有什麼驚人表現呢？



一直以來珉豪帥氣的外貌都把全球粉絲迷的神魂顛倒，小鹿般的清澈雙眼，卻有超MAN腹肌，開朗可愛的個性加上無可比擬的體格，珉豪的魅力無法擋，因此時常被各大雜誌選為「最性感男人」、「最好看腹肌男星」，也是實至名歸。



最近出個人專輯的消息輩官方證實後，讓閃粉全部蠢蠢欲動，開始期待專輯見世！於此同時，大家開始翻出過往SHINee各成員首張個人專輯，當除由忙內泰民首先出專《ACE》，而鐘鉉作為團內第二位發個專的成員，當初即表示想要團體間有整體性的連結、因此《BASE》的設計，及之後Key、溫流的專輯，都延續鐘鉉的idea，即使出了solo、團魂依舊不滅！



This circle will finally be completed



Whether Minho continues the "plagiarism" tradition or not, the most important thing is that he has his own solo too. Now we have 5 solo debut albums T T



#SHINee #ONEW #JONGHYUN #KEY #MINHO #TAEMIN pic.twitter.com/qJEx4nl4x1 — ㅁㅋ | CMH1 IN DECEMBER (@integralminkey) November 8, 2022

也因此大批網友表示，不知道珉豪屆時出了solo會不會也承襲鍾炫的發想，甚至說很希望可以繼續延續下去！



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