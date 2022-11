展現團魂？SM證實：SHINee珉豪將出個人專輯！粉絲期待能繼續保留鐘鉉設計初想

SHINee團魂不滅!

最近SHINee成員珉豪積極跨足戲劇、綜藝,除了參演《柔美的細胞小將》、和另一成員Key在綜藝節目《我獨自生活》中,91 Line時常打鬧鬥嘴的畫面,更常讓觀眾笑到不行!先前日本經典節目《全員逃走中》宣布重啟名單,還發現珉豪現身其中,讓人超期待!以熱情著稱的珉豪,屆時會有什麼驚人表現呢?



一直以來珉豪帥氣的外貌都把全球粉絲迷的神魂顛倒,小鹿般的清澈雙眼,卻有超MAN腹肌,開朗可愛的個性加上無可比擬的體格,珉豪的魅力無法擋,因此時常被各大雜誌選為「最性感男人」、「最好看腹肌男星」,也是實至名歸。



最近出個人專輯的消息輩官方證實後,讓閃粉全部蠢蠢欲動,開始期待專輯見世!於此同時,大家開始翻出過往SHINee各成員首張個人專輯,當除由忙內泰民首先出專《ACE》,而鐘鉉作為團內第二位發個專的成員,當初即表示想要團體間有整體性的連結、因此《BASE》的設計,及之後Key、溫流的專輯,都延續鐘鉉的idea,即使出了solo、團魂依舊不滅!



This circle will finally be completed



Whether Minho continues the "plagiarism" tradition or not, the most important thing is that he has his own solo too. Now we have 5 solo debut albums T T



#SHINee #ONEW #JONGHYUN #KEY #MINHO #TAEMIN pic.twitter.com/qJEx4nl4x1