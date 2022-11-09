罗PD新综艺《尹食堂》变《瑞镇家的》，尹汝贞缺席！李瑞镇率领朴叙俊&郑裕美继续开店

韩娱界「黄金之手」罗英锡PD全新打造的新食堂综艺终於有了大致的轮廓。

据韩媒《STAR NEWS》独家报道称，预计12月初开机录制的罗PD新食堂综艺是《尹食堂》的衍生版，节目名称暂定为《瑞镇家的》（李瑞镇），因此前一直作为「尹食堂」系列的主厨兼社长尹汝贞已经确定不出演新综艺，所以新综艺的主轴换成了「李专务」李瑞镇。 郑柔美、朴叙俊等「老员工」也将继续加盟。 CJ ENM相关人士表示：「《瑞镇家的》是《尹食堂》的衍生节目，还请多多期待。」



《尹食堂》是罗PD於2017年首次推出的综艺，以尹汝贞为中心的韩国明星们在巴厘岛开了一家韩餐厅，镜头聚焦於他们如何运营、如何待客，是罗PD的招牌综艺之一。 2018年又推出了第2季之西班牙篇，后来受疫情影响不能出国，於是在韩国本土拍摄了衍生节目《尹Stay》，每一季都收获了不小的人气。



日前，韩媒还报导了新食堂的开店地址选在了中南美洲，墨西哥成为了最佳选择，节目组正在认真考虑中，此外人气男星崔宇植或将加盟。 CJ ENM方面透露：「演出阵容、拍摄场所、拍摄时间还在调整，为了顺利的拍摄，请恕我们无法提供更多的信息。 」



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