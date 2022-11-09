深陷《Cheer Up》魅力却遇停播！高庚杓IG分享心情：「等就行了，没关系」，SBS转发限时动态：「8日正常播出哦」

高庚杓也是「停播受害者」之一！不只《Cheer Up》，《千元律师》到后来也变成一周更新一集…

高庚杓近期於tvN水木剧（周三、四）《月水金火木土》饰演男主角「丁智好」，与朴敏英、金宰永等合作。该部作品描述「婚姻契约大师」崔上恩（朴敏英 饰），周一、三、五与神秘的长期客户丁智好（高庚杓 饰）在一起，周二、四、六则与新客户大明星姜海镇（金宰永 饰）合作，展开一场轰轰烈烈的浪漫爱情喜剧。



有趣的是，高庚杓目前深陷SBS月火剧（周一、二）《Cheer Up》的魅力中，还在个人Instagram分享「心得」。上周日（6日），高庚杓表示：「今天过得不错，明天《Cheer Up》，SBS的月火电视剧，最近日常的幸福，最近要回去母校看看了。」





本来想说隔天就能看到《Cheer Up》，电视剧却因故停播！高庚杓再度分享心情：「我等就是了，没关系」、「《Cheer Up》」。这种满满无奈和可惜的感觉，是不是像极了自己！一部剧追得好好的，三不五时遇到停播真的很烦耶…（看向同样在SBS播出、这个星期迎来大结局的《千元律师》）





更有趣的来了！昨日（8日）《Cheer Up》正常播出，SBS官方Instagram转发高庚杓的限时动态并表示：「今天终於《Cheer Up》DAY（心）」。高庚杓再转发：「哦哦？？？？（笑脸）」。高庚杓可以继续追剧了～～～

另外，《Cheer Up》以有著50年传统的大学社团「Teia啦啦队」为背景，充满青春与心动感，聚焦在20代人们心动的初恋，还有热力四射的啦啦队舞台，由韩智贤、裴仁爀、金贤镇等主演。虽然收视率约在2%至3%之间，但网路上的讨论度颇高，男主角裴仁爀还在《王后伞下》中饰演「世子」，网友笑称：‎「一个最近让人世界观崩塌的演员」‎。希望电视剧不要再停播啦～

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