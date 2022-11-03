明明是人力派遣变驾训班！美珠新手上路让刘在锡&郑埻夏超害怕，还讲错话「上天堂」

这段新手上路想必很多人都有共鸣吧，无论载人还是被载XDD

近期《玩什么好呢》（玩甚么好呢）「『玩什么』人力」主题中，‎刘在锡、郑埻夏与美珠三人组客串电视剧《木偶的季节》‎相当受欢迎，而在客串之前也有段插曲受到观众讨论――美珠新手上路。

一说要开车，刚考到驾照一个月的美珠便自告奋勇。两个哥哥刘在锡与郑埻夏坐上车可是既担心又害怕，斗嘴的同时也不忘替美珠注意路况。容易紧张的刘在锡安慰所有人：「节目也要有点刺激。」结果发音不标准被指正，他呐喊：「我也是因为紧张啊！我为什么要开你坐的车！」字幕还搞笑打上：让国民主持人口吃的恐惧。



无论是变换车道、保持车距还是停车，刘在锡与郑埻夏都很积极提醒美珠（也是为了自己生命安全著想？），「老实说我这次有点怕了……」刘在锡苦中作乐笑开的样子特别搞笑。



最搞笑的在三人遇上吸粪车的时候了，两个哥哥才说遇到会很幸运，美珠竟说：「看来我们能去天堂啊？」哥哥们都怀疑自己听错了，在这紧张路程竟提到「天堂」二字……



看完美珠的新手上路，不少网友相当有同感，不是想起自己新手驾驶的模样，就是想到自己当新手的副驾有多紧张啊！

最后附上刘在锡说的一句话：「经常载著这样的人（能给你紧张的人）练习驾驶，驾驶实力会不断进步。」不禁联想大神在‎「With刘」二手市场特辑教一位大婶学脚踏车‎金句连发的温暖场面呢！而大神事实上在EP.125也也教过美珠骑脚踏车，不过过程就没有那么有耐心了XD。



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