10天狂唱6场！BLACKPINK Jisoo脖子上惊现诡异肿块令粉丝担忧ㅠㅠ

粉丝们很担心BLACKPINK成员Jisoo的身体状况。

BLACKPINK的第二次世界巡回演唱会「BORN PINK」从10月15日於首尔开跑，场次一路安排到2023年年6月，演唱会将巡回全球26地，最近成员们就在美国开唱。



演出中，歌迷们发现了Jisoo的颈部右侧出现一个「疙瘩」，尤其在她唱歌时脖子向右弯曲时最明显，引起了人们的担忧。 这已经不是粉丝第一次在Jisoo的脖子上发现过「疙瘩」，之前就有粉丝注意到了异常，2019年的演唱会和2020年的节目中，Jisoo的脖子上都有过类似的隆起物。



Baby need to take care yourself it looks pretty swollen and can be very uncomfortable/painful. This happened with the last world tour too #JISOO pic.twitter.com/cpOYbXrehg — CHU (@munchiechu) October 29, 2022

粉丝们猜测Jisoo可能是淋巴结肿胀，「淋巴结」承担著免疫功能，在身体疲惫或患感冒时会出现淋巴结肿胀的情况，也有可能是细菌或病毒感染，甚至是淋巴瘤等严重疾病。反复出现的「疙瘩」另粉丝们十分忧心，喊话Jisoo「需要好好休息」、「去检查一下吧」等。



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