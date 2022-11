10天狂唱6场！BLACKPINK Jisoo脖子上惊现诡异肿块令粉丝担忧ㅠㅠ

粉丝们很担心BLACKPINK成员Jisoo的身体状况。

BLACKPINK的第二次世界巡回演唱会「BORN PINK」从10月15日於首尔开跑,场次一路安排到2023年年6月,演唱会将巡回全球26地,最近成员们就在美国开唱。



演出中,歌迷们发现了Jisoo的颈部右侧出现一个「疙瘩」,尤其在她唱歌时脖子向右弯曲时最明显,引起了人们的担忧。 这已经不是粉丝第一次在Jisoo的脖子上发现过「疙瘩」,之前就有粉丝注意到了异常,2019年的演唱会和2020年的节目中,Jisoo的脖子上都有过类似的隆起物。



Baby need to take care yourself it looks pretty swollen and can be very uncomfortable/painful. This happened with the last world tour too #JISOO pic.twitter.com/cpOYbXrehg