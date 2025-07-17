Bruno Mars现身BLACKPINK演唱会！幽默发文：感谢Rosé，债务快还清了

超人气女团BLACKPINK於美国洛杉矶的演唱会上，迎来了世界级流行巨星「火星哥」Bruno Mars的惊喜现身，为全场粉丝献上了难忘的特别时刻。

BLACKPINK於当地时间12日、13日在美国洛杉矶SoFi体育场，成功举办了「BLACKPINK WORLD TOUR DEADLINE IN LOS ANGELES」演唱会。 特别是在第二天的演出中，Bruno Mars惊喜登台，与成员Rosé一同热情献唱全球热门金曲《APT.》，瞬间引爆现场气氛。



这场惊喜合作后，Bruno Mars更在自己的社群媒体上传了演唱会片段，并写下幽默的文字：「债务差不多还清了，谢谢你，Rosé。」Rosé 则在下方回覆：「不客气。」两人有趣的互动迅速成为热门话题。



去年Bruno Mars被曝因赌博在赌城欠下高达5000万美金（约16亿新台币、3.6亿人民币）的债务，震惊了全球粉丝和媒体，据传他因没有那么多的现金偿还，又不想变卖资产，只能跟赌赌场签订驻唱协定合约，用表演的方式还债。 但赌场方面已公开澄清「绝无此事」。



如今Bruno Mars这句话巧妙地回应了传闻，不仅以自嘲的方式带给网友们欢笑，同时也带有炫耀《APT.》在全球大获成功，足以让他「还清巨债」的意味，让话题性更上一层楼。

与此同时，BLACKPINK 也通过这次的洛杉矶演唱会创下了惊人纪录，成为全球第一个在 SoFi 体育场连续两天门票售罄、并动员超过10万名观众的女团。BLACKPINK 的世界巡回演唱会将继续前进芝加哥、多伦多、纽约等北美城市，以及米兰、巴塞隆纳、伦敦、高雄、曼谷、雅加达、布拉干、新加坡、东京、香港等世界各地的体育场级场馆。



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