花13万韩币只能看大萤幕！YG向BLACKPINK演唱会「视线限制席」争议道歉：后续措施正在进行！

日前BLACKPINK演唱会因座席被遮蔽，引发部分粉丝不满。 随著争议逐渐扩大，YG娱乐也正式道歉。

BLACKPINK 本月5日和6日两天在高阳综合运动场举行世界巡回演唱会《DEADLINE》，演唱会虽然在爆发性的关注下售罄，但荒唐的座位安排让部分粉丝表示不满。



主办方爲了舞台距离较远的观众设置大型萤幕，但反而阻碍粉丝们想要看舞台的视线。粉丝A在 X（旧Twitter）上写下说：「这是 BLACKPINK 演唱会高阳综合运动场 N3 区第三排的后记。根本没什么后记，完全看不到（舞台）。」相关照片一曝光，在网路上引发热烈讨论，不少网友也纷纷指责YG娱乐。

（延伸阅读：BLACKPINK演唱会座席引争议！花13万韩币只能看大萤幕，韩网友：真没良心、应该要事先通知吧！）

YG娱乐7日通过正式立场表示：「在上周末举行的 BLACKPINK 演唱会上，N3座位区的舞台视野受到限制，给观众带来困难，对此深表歉意。」YG娱乐表示：「爲了改善相关区域前面设有控制台、看不清舞台的环境，爲了观衆们而增设大型萤幕，但是与本公司的意图不同，给观众带来不便。爲了受理相关区域的不便，将采取后续措施，详细内容将通过预售处进行介绍。」最后也表示之后会更加细心考虑观看环境，尽最大努力提供更好的演出经验。



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