[分集剧情]《谢幕：树立而死》首播10分钟就看哭！「要不要演一场改变你人生的话剧」成东镒找上演员姜河那（EP1）

[有雷]《谢幕：树立而死》开播第一集就获得7.2％的高收视率起跑点，虽说看了剧情的简介并不是太新颖的设定，但第一集却用演员们的满满演技来让大家立即进入剧情，搭配上哀切的白智荣所演唱的OST「等不到的人啊」，开播不到10分钟就令人几乎落下泪来。

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《谢幕：树立而死》先是介绍了1950年代，北韩一群正在逃难准备登船离开的人们，年轻的金顺（河智苑饰）与背著儿子英勋的老公（姜河那饰）也在人群中，没想到登船的时刻金顺上了船，先生与儿子却落入海中，就这样活生生被拆散了。转眼间金顺已成了白发苍苍的92岁老奶奶（高斗心饰），经营著韩国历史最悠久的连锁酒店「乐园」，实际打理的人则是孙女朴世妍（河智苑饰）。



世妍依循奶奶的精神打造令人宾至如归的乐园酒店，但在开幕当日，集团第二大股东大哥朴世俊却召开临时董事会，打算在酒店刚开幕时即出售酒店，但世妍为了延续奶奶的精神自然极力反对。拖著病体的金顺奶奶现身董事会现场，大哥自然也无法继续讨论此议题。



金顺奶奶在20年前曾透过官方活动与离散的家人见到一面，他的儿子英勋带著孙子文成来见她，虽然约定要再次见面，之后金顺却只拿到一张英勋的死亡证明书，也无法再见到文成。金顺奶奶感叹人世无常，就算再多活些时日也不知道能否再度见到离散的家人，身边忠心耿耿的郑室长（成东镒饰）看出了金顺奶奶的遗憾，四处找人打听孙子的下落。



郑室长得知奶奶的孙子文成似乎是走私贩，游走在北韩与中国边界，也不太可能来到此地，於是他来到乏人问津的剧场，上演的正是一出朝鲜军人的戏码，无名的演员刘在宪（姜河那饰）还正在为观众太少而苦恼著，此时初次见面的郑室长向他提出了建议，问他是否愿意演一出改变自己人生的大戏？为了不稳定的剧团收入而必须兼差外送的他，接下这个任务后该如何表现？



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