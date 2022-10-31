松软年糕脸太萌？BTS Jin的mv遭女孩捏脸、因看起来太松软，让阿米集体大喊：我也要捏！

想捏的请排队！

最近Jin发布新solo单曲《The Astronaut》，尚未公布就引起广大话题！除此之外，和英国天团Coldplay的神级合作，更是目前的首要话题之一，官方近期发布的新合照，让粉丝全部兴奋到爆。目前单曲已登上iTunes排行榜冠军宝座！



新歌《The Astronaut》展现硕珍不同以往的个人魅力，以太空概念为发想、以吉他声为基础、渐渐堆叠出清新摇滚曲风，轻快的节奏让听者也跟著踏起节奏起舞～让阿米惊喜的是，歌词里道尽硕珍对粉丝的爱！有了ARMY让防弹宇宙无限扩大，粉丝是他们梦想的最强后盾！



在MV释出后，其中一幕却意外引起关注！剧情里安排小女孩捏捏Jin的脸颊，这乍看平凡的一幕，却因为硕珍的脸颊捏起来太软Q了，而让阿米暴动直说：真的是小仓鼠啊！



THE LITTLE GIRL IS US @ JIN pic.twitter.com/MTsxJP6hZH — pha jin (@bemyjinnie) October 28, 2022

最近在直播中Jin被问及兵役问题，回答：原先早已决定入伍，但碍於公司、及后续签约问题，所以延到最近才公布入伍消息，此言一出让粉丝感到心疼、不知道原来身后藏著这些事情，招致许多争议，所幸如今一切都尘埃落定。



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