松软年糕脸太萌？BTS Jin的mv遭女孩捏脸、因看起来太松软，让阿米集体大喊：我也要捏！

想捏的请排队!

最近Jin发布新solo单曲《The Astronaut》,尚未公布就引起广大话题!除此之外,和英国天团Coldplay的神级合作,更是目前的首要话题之一,官方近期发布的新合照,让粉丝全部兴奋到爆。目前单曲已登上iTunes排行榜冠军宝座!



新歌《The Astronaut》展现硕珍不同以往的个人魅力,以太空概念为发想、以吉他声为基础、渐渐堆叠出清新摇滚曲风,轻快的节奏让听者也跟著踏起节奏起舞~让阿米惊喜的是,歌词里道尽硕珍对粉丝的爱!有了ARMY让防弹宇宙无限扩大,粉丝是他们梦想的最强后盾!



在MV释出后,其中一幕却意外引起关注!剧情里安排小女孩捏捏Jin的脸颊,这乍看平凡的一幕,却因为硕珍的脸颊捏起来太软Q了,而让阿米暴动直说:真的是小仓鼠啊!



THE LITTLE GIRL IS US @ JIN pic.twitter.com/MTsxJP6hZH