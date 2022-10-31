终於知道(G) I-DLE舒华为什么喜欢置顶夸她美的留言了XD！请自信地说出来，不要怀疑

(G) I-DLE的忙内叶舒华绝对是一个美而自知的爱豆。
最近，（G）I-DLE携新曲《Nxde》重磅回归，全员染起了金色系头发，尤其是老幺叶舒华很有大杀四方的感觉，金发美到如同洋娃娃就算了，还白到发光，即使站在一群同样貌美的成员当中也显得尤为突出。
老粉们都知道舒华天使面孔之下还藏著一个搞笑的灵魂，很喜欢开直播和粉丝们互动，也经常在SNS上回复粉丝们的留言，而她最喜欢做的一件事情就是置顶粉丝夸她的言论，哈哈哈哈！一位深刻get到自己美貌的女生。 有粉丝夸她「你是女神????」wuli忙内会告诉对方「去掉问号」，字里行间都透露出「我就是女神，为什么要怀疑呢，有什么好怀疑的呢？」、「他说的是实话」的自信。
예슈화 인스타 고정댓글 모음— 슈화.mp4 (@shuhuamp4) October 29, 2022
???:여긴이야??
ㄴ물음표 빼
???:충격 예슈화 실물보고 놀람 왜그렇게 예뻐
ㄴ올라가 pic.twitter.com/SzAq6IuOgd
舒华为何如此喜欢置顶此类留言呢？ 她终於开口解释了，因为「看到就很开心」，所以在被粉丝夸「冲击，看到叶舒华真人之后被她的美貌震惊到」之后，舒华会回复「你给我上去」，她表示自己当时的OS是：「既然你这么夸我，我就要帮你站在顶（置）峰（顶） 。 」
舒华啊，麻烦出攻略告诉粉丝们如何保养皮肤吧，这次回归整个人就是「剥了壳的鸡蛋」状态，又白又嫩还发光！
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