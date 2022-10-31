鬆軟年糕臉太萌？BTS Jin的mv遭女孩捏臉、因看起來太鬆軟，讓阿米集體大喊：我也要捏！

想捏的請排隊！

最近Jin發布新solo單曲《The Astronaut》，尚未公布就引起廣大話題！除此之外，和英國天團Coldplay的神級合作，更是目前的首要話題之一，官方近期發布的新合照，讓粉絲全部興奮到爆。目前單曲已登上iTunes排行榜冠軍寶座！



新歌《The Astronaut》展現碩珍不同以往的個人魅力，以太空概念為發想、以吉他聲為基礎、漸漸堆疊出清新搖滾曲風，輕快的節奏讓聽者也跟著踏起節奏起舞～讓阿米驚喜的是，歌詞裡道盡碩珍對粉絲的愛！有了ARMY讓防彈宇宙無限擴大，粉絲是他們夢想的最強後盾！



在MV釋出後，其中一幕卻意外引起關注！劇情裡安排小女孩捏捏Jin的臉頰，這乍看平凡的一幕，卻因為碩珍的臉頰捏起來太軟Q了，而讓阿米暴動直說：真的是小倉鼠啊！



THE LITTLE GIRL IS US @ JIN pic.twitter.com/MTsxJP6hZH — pha jin (@bemyjinnie) October 28, 2022

最近在直播中Jin被問及兵役問題，回答：原先早已決定入伍，但礙於公司、及後續簽約問題，所以延到最近才公布入伍消息，此言一出讓粉絲感到心疼、不知道原來身後藏著這些事情，招致許多爭議，所幸如今一切都塵埃落定。



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