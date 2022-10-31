《谢幕：树立而死》原定制作发布会取消但仍照常今日首播！话剧演员姜河那能否成功扮演高斗心奶奶的孙子

《谢幕：树立而死》原定在今日晚间首播前，同日举办制作发布会，但因昨日发生之梨泰院大型事故，为同表哀悼而取消了现场活动，不过不影响10月31日晚间的首播。在此就先为大家说明本剧的观前看点。

10月31日首播的KBS2TV新月火电视剧《谢幕：树立而死》，剧情描述已经时日无多的一位奶奶紫金顺（高斗心饰），为了实现奶奶的心愿，特别找来一位无名话剧演员（姜河那饰）扮演奶奶的孙子，史上最大规模的一个谎言以及周围的人即将展开的故事。原定今日下午举办的《谢幕：树立而死》制作发布会，因梨泰院所发生之事故而取消。



《谢幕：树立而死》拥有超强卡司包含姜河那、河智苑、高斗心、成东镒、郑知苏、卢相铉、池成炫、崔代勋、黄雨瑟惠以及权相佑，这样的阵容在本剧尚未播出前就已引发高度话题讨论，这些演员们不管在大小萤幕都有多样化的出色作品，也相信大家在第一集就开始能够欣赏这些华丽演技。



《谢幕：树立而死》描述一位怀著历史伤痛而活的女子，当她回顾此生，家人对她是什么样的存在，沉重的讯息在第一集的剧情中就将呈现给大家压倒性的开端。以1950年代为背景直到2020年代，跨越了三个世代的庄严故事即将展开，早期的战火无情造成家人的离散，写实的场景令人看起来格外心酸。紫金顺奶奶在历经数十年的风霜，到了现代她的心境与想法上的曲折，将是本剧一大看点。



无名话剧演员刘在宪（姜河那饰）接下了这个任务，扮演只剩3个月生命奶奶的孙子，为了这善意的谎言而进入了奶奶这个大家族，这些家人们以及各种突发事件将为刘在宪带来冲击与成长，他是否能真正完成奶奶的心愿？虽然剧情听起来像是奶奶的人生纪实，铁定充满泪水，不过剧中琐碎的日常以及新颖设定，还是为本剧带来了许多反转效果。《谢幕：树立而死》於10月31日晚间首播。



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