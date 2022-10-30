漫改剧《今生也请多指教》海边路透拍摄！申惠善与安普贤手牵手同框，「柔弱美」男主造型曝光！

漫改剧《今生也请多指教》确定由申惠善、安普贤、河允景、安东久主演，讲述重生19次的女主角「潘知音」，和前世（第18次重生）遇到的命运般的男人「文瑞夏」重逢后，所发生的奇幻爱情故事。

剧中，申惠善饰演「潘知音」，她是一个有能力的职业女性，她凭藉前世的记忆和经验，成爲了备受期待的人才。但是，她关心的只有与文瑞夏的重逢，最大的竞争对手就是前世的自己，即只知道文瑞夏的事实，依然向著爱情直行的女人。



安普贤饰演「文瑞夏」，是财阀家儿子，与9岁时的初恋姐姐去游乐园时发生交通事故后产生心理创伤。



而《今生也请多指教》已在6月开始拍摄，申惠善的路透照也在7月曝光，她顶著棕色长发，还有著浏海造型。此前，她大多以黑色长发在观众们面前出现，这次的形象有著「焕然一新」的感觉，令人期待她会如何诠释「潘知音」这角色呢！

Hae Sun spotted filming her new drama See You In My 19th Life.

Can't believe we'll GET TO SEE a new Hae Sun in bangs!!!

SO PRETTY!!!!



Photo Credit: DC Gallery#SeeYouinMy19thLife #이번생도잘부탁해#ShinHaeSun #ShinHyeSun #申惠善 #신혜선 pic.twitter.com/l2Azuk8Lc2 — Global Shin Hae Sun Fans (@shinhaesunintl) July 3, 2022

近日，又有网友曝光申惠善＆安普贤在海边拍摄的路透照，还有两人手牵手的画面！之前公开选角消息时，有不少网友都觉得安宰贤壮硕的身材和角色形象不太相符，觉得他没有「病弱美」，好奇他有没有消减肌肉呢 XD

#ShinHaeSun & #AhnBoHyun spotted filming #SeeYouInMy19thLife. Why does this Haesun looks totally different from yesterday's Haesun? Stylist did wonders! OP said she's pretty! Omgosh we want to see Jieum so badly! #이번생도잘부탁해 #신혜선 #ShinHyesun #申惠善



Cr: younghwan77 pic.twitter.com/pWg8HM0wsj — Global Shin Hae Sun Fans (@shinhaesunintl) October 20, 2022

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