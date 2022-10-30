漫改剧《今生也请多指教》海边路透拍摄！申惠善与安普贤手牵手同框，「柔弱美」男主造型曝光！

漫改剧《今生也请多指教》海边路透拍摄！申惠善与安普贤手牵手同框，「柔弱美」男主造型曝光！

韩剧   2022年10月30日   星期日15:33   Yuan  

（封面图源：YNK娱乐、IG@aagbanjh、DC Gallery）

漫改剧《今生也请多指教》确定由申惠善、安普贤、河允景、安东久主演，讲述重生19次的女主角「潘知音」，和前世（第18次重生）遇到的命运般的男人「文瑞夏」重逢后，所发生的奇幻爱情故事。

（图源：YNK娱乐、FN娱乐、Hodoo娱乐、ACE FACTORY、네이버웹툰＠이번 생도 잘 부탁해）

剧中，申惠善饰演「潘知音」，她是一个有能力的职业女性，她凭藉前世的记忆和经验，成爲了备受期待的人才。但是，她关心的只有与文瑞夏的重逢，最大的竞争对手就是前世的自己，即只知道文瑞夏的事实，依然向著爱情直行的女人。
（图源：YNK娱乐）

安普贤饰演「文瑞夏」，是财阀家儿子，与9岁时的初恋姐姐去游乐园时发生交通事故后产生心理创伤。
（图源：FN娱乐）

而《今生也请多指教》已在6月开始拍摄，申惠善的路透照也在7月曝光，她顶著棕色长发，还有著浏海造型。此前，她大多以黑色长发在观众们面前出现，这次的形象有著「焕然一新」的感觉，令人期待她会如何诠释「潘知音」这角色呢！

近日，又有网友曝光申惠善＆安普贤在海边拍摄的路透照，还有两人手牵手的画面！之前公开选角消息时，有不少网友都觉得安宰贤壮硕的身材和角色形象不太相符，觉得他没有「病弱美」，好奇他有没有消减肌肉呢 XD

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