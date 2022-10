漫改剧《今生也请多指教》海边路透拍摄！申惠善与安普贤手牵手同框，「柔弱美」男主造型曝光！

漫改剧《今生也请多指教》确定由申惠善、安普贤、河允景、安东久主演,讲述重生19次的女主角「潘知音」,和前世(第18次重生)遇到的命运般的男人「文瑞夏」重逢后,所发生的奇幻爱情故事。

剧中,申惠善饰演「潘知音」,她是一个有能力的职业女性,她凭藉前世的记忆和经验,成爲了备受期待的人才。但是,她关心的只有与文瑞夏的重逢,最大的竞争对手就是前世的自己,即只知道文瑞夏的事实,依然向著爱情直行的女人。



安普贤饰演「文瑞夏」,是财阀家儿子,与9岁时的初恋姐姐去游乐园时发生交通事故后产生心理创伤。



而《今生也请多指教》已在6月开始拍摄,申惠善的路透照也在7月曝光,她顶著棕色长发,还有著浏海造型。此前,她大多以黑色长发在观众们面前出现,这次的形象有著「焕然一新」的感觉,令人期待她会如何诠释「潘知音」这角色呢!

Hae Sun spotted filming her new drama See You In My 19th Life.

Can't believe we'll GET TO SEE a new Hae Sun in bangs!!!

SO PRETTY!!!!



Photo Credit: DC Gallery#SeeYouinMy19thLife #이번생도잘부탁해#ShinHaeSun #ShinHyeSun #申惠善 #신혜선