BTS Jin直播解釋為何最近才宣佈入伍：2年前就有計劃，保密因不願見阿米提前傷感

防彈少年團因為兵役話題多次被大做文章卻沒有正面回答，近日Jin在直播時首次開口詳述過程，原來一直以來的沉默也是成員們為粉絲的心情著想。

Jin於10月28日發行首張SOLO單曲《The Astronaut》，目前在阿根廷擔任Coldplay演唱會的嘉賓。 當晚他在酒店房間開直播，穿著自己設計的睡衣為處男專慶生、與全球阿米聊天，也第一次正面談到兵役話題。



Jin笑說兵役二字彷彿《哈利波特》裡「不能說出名字的人」伏地魔，透露其實2年前就打算入伍：先是計劃2020年11月發專輯《BE》後就去當兵，但被疫情打亂計劃; 次年夏季《Dynamite》人氣大發超出預期，緊接著的兩首歌《Butter》和《Permission to Dance》也大受歡迎，於是覺得暫時留在粉絲身邊是正確決定。



成員們覺得服兵役時一定會非常想念演唱會，於是決定開完演唱會再走，便舉辦了《BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE 》世界巡演; 而這時又剛好趕上Grammy Award（葛萊美獎），便決定把參加頒獎禮作為入伍前最後一個行程。



We can't wait to perform at the Music's Biggest Night, #GRAMMYs! Watch it LIVE on April 3 at 8pm ET/5pm PT on CBS!#BTS #방탄소년단 pic.twitter.com/zOiXbIy0YJ — BTS_official (@bts_bighit) April 3, 2022

Jin：「我不喜歡寒冷天氣，希望五六月入伍，公司也說OK。 6月PO了說暫停團體活動、進入個人活動期的影片，就是在暗示要去當兵了。」 這支影片即是6月14日公開的「真防彈聚餐」。



這時又出現變數，即釜山申辦世博會的助力演唱會。 成員們覺得還沒在韓國好好舉辦能吶喊的演唱會、十分可惜，Jin在兩個選項「對粉絲們保持禮儀、寒冷時入伍」與「不演出、在溫暖時入伍」之間思考很久，最後決定以粉絲為重，辦完演唱會次日便公佈入伍消息。



對於沒有在演唱會上宣佈的原因，Jin表示是「不希望大家覺得這是最後一次，因而帶著悲傷的情緒看演出」。 Jin表示兵役話題讓他們挨了很多罵，一度覺得委屈、想提前公開入伍決定，但最終還是為粉絲忍住：「幸好沒變成『眼淚的公演』，被罵都覺得滿足。」



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