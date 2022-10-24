【撞衫不可怕系列】GD、曹世镐穿同款夹克！GD更发文搞笑回覆：你的衣服跟我的很像XD

志龙啊哈几马！

GD的时尚品味出众是众所皆知的事，独特的穿搭一直是大家追捧模仿的对象，身为老牌高订CHANEL代言人，也能将旧服新穿，打造新意玩味。而志龙标志性的小雏菊图案，还成为一时新兴潮流！



最近GD在限时动态发布一张自拍照，搭配渔夫帽、别上雏菊小徽章，向粉丝晒出今日穿搭。除此之外在下方附上曹世镐的照片，就在大家困惑之际，才发现两人都穿了同件夹克！权志龙搞笑写上：你穿的跟我很像！还标注曹世镐示威，搞笑举动让网友笑翻！



其实GD、曹世镐两人交情匪浅，曹世镐曾表示自己十分喜欢时尚穿搭，也多次穿上和GD同款式的潮鞋、出新系列时志龙也会送上一份礼物表达心意，关系十分亲密！先前在巴黎相遇时，GD在人群中发现曹世镐而大吃一惊，十分开心在异地见到好友！不过表情太浮夸，一时之间瞪大双眼！原本酷帅的现身这表情却瞬间逗笑大家！



Remember when Gd saw Seho at Paris. His reaction tho- Priceless pic.twitter.com/WlnvdcNckL — Rai (@tiara_ini) September 26, 2018

Sophia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻