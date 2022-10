【撞衫不可怕系列】GD、曹世镐穿同款夹克！GD更发文搞笑回覆：你的衣服跟我的很像XD

志龙啊哈几马!

GD的时尚品味出众是众所皆知的事,独特的穿搭一直是大家追捧模仿的对象,身为老牌高订CHANEL代言人,也能将旧服新穿,打造新意玩味。而志龙标志性的小雏菊图案,还成为一时新兴潮流!



最近GD在限时动态发布一张自拍照,搭配渔夫帽、别上雏菊小徽章,向粉丝晒出今日穿搭。除此之外在下方附上曹世镐的照片,就在大家困惑之际,才发现两人都穿了同件夹克!权志龙搞笑写上:你穿的跟我很像!还标注曹世镐示威,搞笑举动让网友笑翻!



其实GD、曹世镐两人交情匪浅,曹世镐曾表示自己十分喜欢时尚穿搭,也多次穿上和GD同款式的潮鞋、出新系列时志龙也会送上一份礼物表达心意,关系十分亲密!先前在巴黎相遇时,GD在人群中发现曹世镐而大吃一惊,十分开心在异地见到好友!不过表情太浮夸,一时之间瞪大双眼!原本酷帅的现身这表情却瞬间逗笑大家!



Remember when Gd saw Seho at Paris. His reaction tho- Priceless pic.twitter.com/WlnvdcNckL