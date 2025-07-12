G-DRAGON第二场台北演出大喊「比昨天更精彩」数度提及2026年BigBang出道20周年预告合体

元祖韩流团体BigBang成员G-DRAGON来台一连举办三天演唱会G-DRAGON《Übermensch》，单场就吸引1.2万名粉丝，三场秒杀完售。从开场到最后，精采演出令粉丝们目不暇给，更是再度预告了2026年粉丝们最期盼的BigBang合体消息。

在今日第二场演出开演的前几分钟，有粉丝们目睹G-DRAGON好友李洙赫现身小巨蛋包厢座位区，引起全场不小的骚动。在全场尖叫声当中，G-DRAGON穿著用各色玫瑰花装饰的夹克，搭配黑色上衣还绑上了红色的腰封以及黑色长裤，戴上招牌的皇冠，从升降舞台登场，为大家演唱「Power」。



G-DRAGON用英文向大家问候，更说他看见全场满满的小雏菊，接著他用中文说：「台北！你好！你好吗？我很好~」休息了一晚的G-DRAGON状态非常棒，他也表示「今天是第二场的演出了，昨天大家很开心，不过今天会更精采！」令全场粉丝立刻大尖叫，期待今晚的表演。第二段落G-DRAGON换上了闪亮亮的浅色长版大衣，搭配浅色牛仔裤与高筒靴，非常有型。唱完几首歌曲后他也立即在舞台上换衣服，脱下大衣露出了白色背心，换穿军装风黑色夹克，也不断把握时间对著镜头，对粉丝发送爱心。



在演唱「TODAY」时，G-DRAGON登上了挂满小雏菊花样的云梯车，能够前进到比延伸舞台更高更远的位置，他除了高举双手与座位较高处的粉丝们问候，也会在云梯车上面蹲下来，让座位在低楼层的粉丝们也都能看到他。接著G-DRAGON更化身英伦绅士，换上背后有著大大闪电符号的浅苹果绿色成套西装，还搭配了小礼帽，相当复古的感觉，在演唱「TAKE ME」时也在前奏先用中文问大家「你喜欢我吗? 你喜欢我吗?」接著他还随著曲风带来复古的舞蹈动作，相当精采。



G-DRAGON也说明了本次新专辑的Logo代表意义，Logo是两个站立并面对面的全身人形剪影，他表示一个剪影是自己的过往，一个则代表自己的现在。虽然在昨天第一场演出，他就宣布了BigBang即将合体的重磅消息，今日他也再度提到，可能大家已经听说这消息了，因为BigBang是大家的回忆，如果大家愿意来，BigBang就会合体。2006年出道的BigBang明年也适逢出道20周年，预计将可能带来众所期盼的精采演出。



G-DRAGON接著更是走下了舞台与1楼最前排的观众们互动，不过并没有触碰到大家，而是慢慢走著并且在粉丝面前超近距离跳舞，回到舞台上后，也清唱了中文歌曲「月亮代表我的心」，接著他说，希望大家就停在原处，长长久久与他在一起，他不会放手让大家走，也不会让大家等太久，当然BigBang也是。最终G-DRAGON就以这首「Untitled」作为演唱会的结尾。结束台北站后，G-DRAGON《Übermensch》巡演将陆续前往吉隆坡、雅加达、香港等地，带来更多惊喜与感动时刻，粉丝绝对不能错过。

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