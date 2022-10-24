演员徐仁国10月23日每年生日都要被提到的「出生的秘密」！看几次笑几次的影片在这！

10月23日是演员徐仁国的生日，而他多年前曾在电视节目中与母亲共同接受访谈的影片，他的惊讶反应也让节目片段播出后立即登上热搜「徐仁国出生的秘密」，看几次都忍不住笑几次的影片也在每年生日时会被大家翻出来重新回味一下。

那是2013年的KBS 2TV《Happy Sunday－妈妈咪啊》节目中一个「花样儿子」的主题单元，当时邀请到歌手徐仁国、2PM的尼坤、U-kiss的Kevin以及TeenTop的Niel出演。那时候徐仁国带著妈妈一起来到节目中，还介绍了妈妈与爸爸相差7岁的姊弟恋，透过相亲而结婚的情侣组合，但徐仁国自己也没想到他会在此处听闻自己从来不知道的出生秘密。



当天徐仁国妈妈也提到自己透过相亲而结识了徐仁国的爸爸，主持人问到两人相差七岁这点是什么时候知道的，妈妈也不讳言：「当时知道已经太晚，因为是生下小孩之后，一起做了婚姻登记以及出生登记的。」而主持人又继续追问，「相亲的月份是几月呢？」徐妈妈直接准确回答出是12月。那大家以徐仁国是10月23日出生的时间点往前推，现场得到一个答案「就是那几天有的」！让全场笑声不断，徐仁国还惊讶的大喊了一声「妈！」妈妈也笑倒在他身上。



徐仁国表示自己也是在当时才得知这个事实，也对於父母的「速度违反」感到相当惊讶。於是当时也登上热搜造成话题讨论，而每年10月23日粉丝们在庆祝徐仁国生日的同时，总不忘互相提醒这段有趣的过往记忆。(由於影片无法嵌入请大家点选此连结: https://www.youtube.com/watch?v=trPZ87fB2g0)

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