G-Dragon曼谷巡演仅余1个月突袭取消！具体原因未公开，粉丝再次质疑所属社办事不力

10日，G-Dragon（GD，权志龙）通过官方粉丝平台发布公告，宣布原定於8月2日举办的世界三巡《Übermensch》曼谷场次取消。

关於取消原因，公告中只写道「因为无法预期的情况」而未公开具体情况，接著对等待已久的粉丝表示歉意。

本次泰国演唱会尚未开放售票，因此不会牵涉退款程序，但在距离演出不到一个月的情况下，官方仍未公布售票资讯，也成为粉丝不满的原因之一。 不仅如此，演出时间选在泰国最炎热且降雨最多的季节，却租用了户外场地，也引发不少担忧。



对於突然的取消通知，很多网友感到错愕，亦再次指出G-Dragon新签约的所属社Galaxy Corporation作为主攻AI元宇宙的新创公司，缺乏专业的娱乐经纪公司所应具备的工作能力。 事实上，该公司至今为止的操作已多次引起粉丝不满，不久前更引起G-Dragon全球粉丝进行卡车示威，要求建立公平的售票系统、保障粉丝优先权、提前公告演出资讯、设立防止黄牛转卖的政策等等。

其实泰国当地主办方早在4天前就通知演唱会无限期延期，有粉丝认为取消一事早有端倪。



此外，G-Dragon今年2月发行第三张录音室专辑《Übermensch》，目前正在举办同名的第三次世界巡演。 继上周在澳洲雪梨与墨尔本的演出后，本周将於台北连续举行三场演唱会，接下来预计於7月19和20日在马来西亚吉隆坡、7月25和26日在印尼雅加达、8月8日至10日至香港演出，随后赴北美和欧洲继续巡演。

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