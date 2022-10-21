MONSTA X师弟团来啦！CRAVITY台北场将於11月27日登场！票价看这里

在2020年出道后，经过两年时间，韩国组合CRAVITY展开他们的巡演活动，终於能与世界各地等待已久的粉丝们见面。消息一出也引发粉丝们的热烈讨论。

自今年9月27日发行第四张迷你专辑《NEW WAVE》后，CRAVITY在Kpop界可谓话题不断，一方面专辑大获好评！另一方面，主打歌《PARTY ROCK》也顺利夺得韩国SBS音乐节目MTV《THE SHOW》的冠军位置，受欢迎之余，更是乐迷常常讨论、细听的大热作品，成绩得到肯定。



无可否认，作为MONSTA X的师弟男团，CRAVITY甫一出道，已经夺得2020年Melon, MAMA, SORIBADA等多个韩国新人奖项，备受注目。CRAVITY的团名拥有结合「创意」（Creativity） 和「重力」（Gravity） 的特别意思。同时也是 「重力中心」（Center of Gravity）的缩写，代表组合成员聚集一起形成完美平衡，而今次演出”2022 CRAVITY THE FIRST FAN-CON ‘CENTER OF GRAVITY’ IN TAIPEI”也是以这个意思而命名。

ALLEN和泰荣以韩国Arirang电视台的节目《After School Club》固定MC身份活跃。至於其他CRAVITY成员，也同样拥有唱歌、跳舞和Rap等多种才华，慜熙则担任韩国SBS音乐节目MTV《THE SHOW》的固定MC，每位成员也是多才多艺的独当一面。本次的台北演出是以FAN-CON的形式举行，跟日本和泰国场一样，以演唱部分为主，歌曲数量远超一般粉丝见面会，务求让观众们开心尽兴。加上CRAVITY为台湾带来丰富的独家福利，相信粉丝们LUVITY一定十分期待！更多”2022 CRAVITY THE FIRST FAN-CON ‘CENTER OF GRAVITY’ IN TAIPEI”的相关资讯将透过D-SHOW的FB和IG更新及公布。



2022 CRAVITY THE FIRST FAN-CON ‘CENTER OF GRAVITY’ IN TAIPEI

【演出日期】2022年11月27日（日）18:00

【演出地点】TICC 台北国际会议中心

【演出场地地址】台北市信义路五段1号

【售票日期及时间】

【Ticket Plus售票+ 全区售票】2022年10月29日 (六) 13:19

【票价】NT$4,280／3,280／2,080（全区对号入座）

【售票系统】ticket plus 售票+

【主办单位】D-SHOW

【协办单位】阜妹妹国际行销

【合作单位】远传心生活

【经纪公司】STARSHIP ENTERTAINMENT

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