MONSTA X师弟团来啦！CRAVITY台北场将於11月27日登场！票价看这里

在2020年出道后,经过两年时间,韩国组合CRAVITY展开他们的巡演活动,终於能与世界各地等待已久的粉丝们见面。消息一出也引发粉丝们的热烈讨论。

自今年9月27日发行第四张迷你专辑《NEW WAVE》后,CRAVITY在Kpop界可谓话题不断,一方面专辑大获好评!另一方面,主打歌《PARTY ROCK》也顺利夺得韩国SBS音乐节目MTV《THE SHOW》的冠军位置,受欢迎之余,更是乐迷常常讨论、细听的大热作品,成绩得到肯定。



无可否认,作为MONSTA X的师弟男团,CRAVITY甫一出道,已经夺得2020年Melon, MAMA, SORIBADA等多个韩国新人奖项,备受注目。CRAVITY的团名拥有结合「创意」(Creativity) 和「重力」(Gravity) 的特别意思。同时也是 「重力中心」(Center of Gravity)的缩写,代表组合成员聚集一起形成完美平衡,而今次演出”2022 CRAVITY THE FIRST FAN-CON ‘CENTER OF GRAVITY’ IN TAIPEI”也是以这个意思而命名。

ALLEN和泰荣以韩国Arirang电视台的节目《After School Club》固定MC身份活跃。至於其他CRAVITY成员,也同样拥有唱歌、跳舞和Rap等多种才华,慜熙则担任韩国SBS音乐节目MTV《THE SHOW》的固定MC,每位成员也是多才多艺的独当一面。本次的台北演出是以FAN-CON的形式举行,跟日本和泰国场一样,以演唱部分为主,歌曲数量远超一般粉丝见面会,务求让观众们开心尽兴。加上CRAVITY为台湾带来丰富的独家福利,相信粉丝们LUVITY一定十分期待!更多”2022 CRAVITY THE FIRST FAN-CON ‘CENTER OF GRAVITY’ IN TAIPEI”的相关资讯将透过D-SHOW的FB和IG更新及公布。



2022 CRAVITY THE FIRST FAN-CON ‘CENTER OF GRAVITY’ IN TAIPEI

【演出日期】2022年11月27日(日)18:00

【演出地点】TICC 台北国际会议中心

【演出场地地址】台北市信义路五段1号

【售票日期及时间】

【Ticket Plus售票+ 全区售票】2022年10月29日 (六) 13:19

【票价】NT$4,280/3,280/2,080(全区对号入座)

【售票系统】ticket plus 售票+

【主办单位】D-SHOW

【协办单位】阜妹妹国际行销

【合作单位】远传心生活

【经纪公司】STARSHIP ENTERTAINMENT

