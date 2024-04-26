【韩网热门】闵熙珍：是NewJeans的电话拯救了我！网友：放过孩子们吧

25日，ADOR代表闵熙珍举办紧急记者会，并同时进行线上直播，指责HYBE种种行为，在韩网掀起高度热议。

Theqoo上关於记者会的讨论文章占据满版，其中一篇更是引发广大民众的围观和留言。 记者会上，闵熙珍代表提到了公司旗下的女团NewJeans，表示：「通过这次的事情让我感受到了自己和NewJeans成员之间的关系很温暖、很炙热，有一瞬间我曾想过『我应该去死吗？』， 那时成员们一起和我视讯通话，我以为这不会是多大的慰藉，但孩子们一直说她们爱我，让我深受触动，瞬间摆脱了想死的想法，是她们拯救了我。 」

对此韩国网友们评论：

1. 我感觉她对NewJeans的感情太偏执了

2. 这不就是「煤气灯效应」吗？

3. 别再提孩子们了，不能只说你和HYBE之间的事情吗

4. 她太情绪化了，有很多不安因素，这种人不能当代表

5. 不过，HYBE才是问题最大的那个

6. 这种事情不要站队任何一方，站队的都是神经病，又不是第一次遇到了，只要不是粉丝就当作单纯看八卦吧

7. 别再四处宣扬自己想死，是NewJeans救了你的话了，从制作人和艺人关系上来看太奇怪了

8. 即使没有闵熙珍，NewJeans都已经出道了，哪家公司会随便抛弃？太不像话了

9. 闵熙珍什么时候在NewJeans面前说过想死的话？还煤气灯效应？记者会之前全都是大企业在操控舆论，民众跟著肆意谩駡NewJeans和闵熙珍，你们都忘了？还不让人家自己说了？

10. 让孩子们看到想死的面貌，让她们这么不安，又让她们在情感上这么依赖你，这有什么好炫耀的呢？放过NewJeans吧

11. 网友真的要笑死人了，记者会之前嘲讽NewJeans是FIFTY FIFTY2.0版，骂人家父母，说她们和闵熙珍是一丘之貉，现在又假装是为了NewJeans好，真的要气笑了，舆论就这么转变了？哇，风向转得不是一般的快啊

12. 哪怕这场纷争最后是闵熙珍胜了，NewJeans也要赶快和闵熙珍分离才行

13. 亲妈都说不出这种话吧，对孩子说，因为你我才活下来

14. 她一直都在追求家人一般的形象啊

15. 闵熙珍应该和部份成员的父母同龄，或者年纪更大一些，所以才共情了对方的生产痛苦吧，有种生孩子的感觉，孕期忧郁之类的，如果是这种人的话，十大几岁二十岁出头的成员怎么可能这么依赖她呢

16. 40多岁的成人说因为一群未成年人得到了慰藉，本来想死的心都没了，居然这么多人觉得这种关系很正常

17. 她的意思就是说：没人比我更惨了

18. 我就想问，成年人在心理上这么依赖未成年人，真的可以吗？

19. 她没考虑过这事虐待和暴力吗？问题很大啊

20. 我觉得是她憋了很多话想说，正好趁此机会把HYBE的所作所为全都捅出来，不得不提到NewJeans

21. 大人之间好好处理事情吧，这和夫妻吵架向女儿宣泄情绪有什么区别呢

22. 她的意思是：如果不和我在一起，大家就一起去死吧

原文：https://theqoo.net/square/3201972379

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