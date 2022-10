MONSTA X師弟團來啦！CRAVITY台北場將於11月27日登場！票價看這裡

在2020年出道後,經過兩年時間,韓國組合CRAVITY展開他們的巡演活動,終於能與世界各地等待已久的粉絲們見面。消息一出也引發粉絲們的熱烈討論。

自今年9月27日發行第四張迷你專輯《NEW WAVE》後,CRAVITY在Kpop界可謂話題不斷,一方面專輯大獲好評!另一方面,主打歌《PARTY ROCK》也順利奪得韓國SBS音樂節目MTV《THE SHOW》的冠軍位置,受歡迎之餘,更是樂迷常常討論、細聽的大熱作品,成績得到肯定。



無可否認,作為MONSTA X的師弟男團,CRAVITY甫一出道,已經奪得2020年Melon, MAMA, SORIBADA等多個韓國新人獎項,備受注目。CRAVITY的團名擁有結合「創意」(Creativity) 和「重力」(Gravity) 的特別意思。同時也是 「重力中心」(Center of Gravity)的縮寫,代表組合成員聚集一起形成完美平衡,而今次演出”2022 CRAVITY THE FIRST FAN-CON ‘CENTER OF GRAVITY’ IN TAIPEI”也是以這個意思而命名。

ALLEN和泰榮以韓國Arirang電視台的節目《After School Club》固定MC身份活躍。至於其他CRAVITY成員,也同樣擁有唱歌、跳舞和Rap等多種才華,慜熙則擔任韓國SBS音樂節目MTV《THE SHOW》的固定MC,每位成員也是多才多藝的獨當一面。本次的台北演出是以FAN-CON的形式舉行,跟日本和泰國場一樣,以演唱部分為主,歌曲數量遠超一般粉絲見面會,務求讓觀眾們開心盡興。加上CRAVITY為台灣帶來豐富的獨家福利,相信粉絲們LUVITY一定十分期待!更多”2022 CRAVITY THE FIRST FAN-CON ‘CENTER OF GRAVITY’ IN TAIPEI”的相關資訊將透過D-SHOW的FB和IG更新及公佈。



2022 CRAVITY THE FIRST FAN-CON ‘CENTER OF GRAVITY’ IN TAIPEI

【演出日期】2022年11月27日(日)18:00

【演出地點】TICC 台北國際會議中心

【演出場地地址】台北市信義路五段1號

【售票日期及時間】

【Ticket Plus售票+ 全區售票】2022年10月29日 (六) 13:19

【票價】NT$4,280/3,280/2,080(全區對號入座)

【售票系統】ticket plus 售票+

【主辦單位】D-SHOW

【協辦單位】阜妹妹國際行銷

【合作單位】遠傳心生活

【經紀公司】STARSHIP ENTERTAINMENT

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞