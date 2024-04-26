《泪之女王》结局大猜想：这些伏笔都在暗示金秀贤和金智媛是Happy Ending

本周末《泪之女王》即将播出最后2集，结局到底会如何呢？

上周播出的第14集剧情中，洪海仁（金智媛 饰）术后失忆，白贤佑（金秀贤 饰）被冤坐牢，陪在她身边的是用心险恶的尹殷盛（朴成焄 饰），憋屈的内容看得观众气炸，没想到最后两集，编剧竟然开始「作妖」，同时观众也十分好奇身处危机的「白洪CP」要如何脱离困境。

离大结局播出还剩下几天，韩网上已经有不少观众开始预测结局的走向，依据则是编剧朴智恩之前的作品。《来自星星的你》中植物是重要伏笔，都敏俊（金秀贤 饰）和千颂伊（全智贤 饰）在岛上发现了连理枝，暗示了拥有超能力的外星人都敏俊和人类千颂伊幸福地生活在一起，因为都敏俊养的花花草草会跟著主人的身体状态时而枯萎时而复活，因此观众们才猜测生机勃勃的连理枝预示了都敏俊和千颂伊的Happy Ending。



《制作人们》的核心则是「点球」，罗俊模（车太铉 饰）挡住了白承灿（金秀贤 饰）踢过来的球。 当时不少观众推测与卓艺珍（孔晓振 饰）有关的人是罗俊模，而剧情也和观众们推测的一样，最终罗俊模和卓艺珍走到了一起。



综合以上的原因，观众们通过《泪之女王》中的伏笔推测「白洪CP」必将迎来Happy Ending。 第一个伏笔是「初雪」和「凤仙花」。 第13集中，海仁听说「凤仙花染的指甲如果一直能维持到初雪降临的那一天，初恋就会实现」之后，也在指甲上染上了凤仙花汁。第14集又揭示海仁的初恋就是贤佑，同时德国也下起了初雪，海仁看著窗外的雪花后又看看染了凤仙花汁的指甲。 观众们由此猜测，海仁虽然失忆了，但初恋一定会实现，她和贤佑会有一个幸福的结局。



第二个伏笔则是海仁房间所挂的画。 有YouTuber分析「床头上方挂的全恩淑画家的抽象画很值得注目，这是一幅由各种方块和线条勾勒出的画作，用图画的形式刻画出海仁经历了记忆模糊、错觉等。 但用色又很明亮、华丽，也暗示电视剧最后很可能是Happy Ending。 」



还有网友推测「秀彬」终於要来了。 第11集，海仁告诉家人自己的白细胞指数上升，而孕妇的的白细胞指数一向是普通人的2-3倍，因此有不少观众猜想是因为海仁怀孕了，才导致白细胞上升，终於可以去德国做手术了。 而姑姑凡资（金正兰 饰）从英松（金永敏 饰）那里拿到的桑葚很可能发挥了大作用。



《泪之女王》大结局到底如何，让我们一起等待周末的剧情吧。

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