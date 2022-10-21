帅气军官们全员到齐！电影《分贝》发布会全出动、车银优外型再受赞叹、金来沅大赞李钟硕对演戏的热情

惊险刺激的声音恐攻动作电影《分贝》今举行电影发布会，导演率主要演员金来沅、李钟硕、车银优、朴秉恩与郑尚勋共同出席。
电影《分贝》以「因噪音反应而触动的炸弹」为主轴的独特题材，一位男子接到了电话，面对在人潮拥挤的都市中心即将发生的炸弹恐怖威胁，在六小时内必须拆除，而展开令人意外的故事。剧情的独特性加上帅气的演员阵容，让《分贝》在上映前就备受瞩目。饰演这独特炸弹的设计者李钟硕，以及他的目标前任海军副舰长金来沅，两人的对立也将成为关键看点。
刚完成话题之作《黑话律师》后，李钟硕本次将以反派登场，担任门萨出身，头脑高人一等的海军上尉，设计出这个以声音音量来控制的炸弹，并将以此占领市中心，并与金来沅展开对决，为本片带来紧张感。金来沅也表示之前的动作作品可能都以格斗为主，但本次他在《分贝》中的表现则有许多飞车追逐的戏码，精彩可期。
李钟硕横跨大小萤幕，尝试多种题材角色，他意外地说到自己其实很不喜欢动作戏码，因为太累了，还说自己一开始读剧本的时候明明没有动作戏，不过随著剧情发展就这样一场场的增加了…虽然没什么心理准备，但他也感谢动作组的协助，让他完成这部作品。导演更是形容李钟硕「从猫咪变成猛虎」的演技突变吓坏众人，完美消化这次的角色，李钟硕则表示这次的角色虽给人强势的感觉，但内心却充满悲伤。
李钟硕也提到与自己同龄的演员中，没有人不向前辈金来沅学习的，而自己则是很庆幸能够透过这部戏与金来沅变得更亲近。金来沅也大赞李钟硕对演技的热情，表示与他合作非常满足。而透过这部电影首次挑战大萤幕的车银优，饰演一位海军潜水艇声音探测副士官，他表示出道作就能与这些前辈们及导演合作令他相当荣幸，也感谢在拍摄期间内大家给予他的协助与指导。在现场还被朴秉恩大赞「男生看了也著迷的外型」，特别是车银优还为此作品演唱OST，期待大家在观赏完电影也能听听他的歌声。电影《分贝》韩国将於11月16日上映，台湾档期随后公开。
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