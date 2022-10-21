Disney+《千元律师》南宫珉、李清娥根本爱情剧教科书！直球攻势超甜：「第三次笑，就跟我交往」

Disney+韩剧《千元律师》剧情越来越精彩，从一开始轻松搞笑的氛围，到揭开男主角南宫珉的过去，加上李清娥特别出演、和南宫珉在《日与夜》二次搭挡，两人在本剧CP感爆棚，大受观众喜爱，更增添《千元律师》精彩度！一起回顾「千智勋」（南宫珉 饰演）和「李周英」（李清娥 饰演）两人有笑有泪，感动又治愈的爱情故事，真的太美好了！





1.千智勋、李周英初次相遇「像极了爱情」



千智勋检察官原本是个极度工作狂，总是面无表情，社交冷淡，对爱情更是毫无兴趣！他和李周英律师初次相遇在一场秘密资金的开庭，虽然两人在庭上互相对立，但相当有正义感的李周英却暗中希望千智勋可以制裁委托人，她认为做错事就应该受到惩罚，也非常欣赏千智勋的毅力和能力。李周英提出赢了这场官司的人要请对方喝酒，虽然千智勋冷得像一尊雕像，在李周英面前却总是能够露出笑容！



2.李周英的直球攻势：「第三次笑，就跟我交往。」



开朗的李周英总是主动接近千智勋，千智勋也在不知不觉中，被李周英的爽朗给影响，爱上喝贩卖机咖啡，喝酒会配明太鱼干⋯等，李周英就这样渐渐地走入他的心中。面无表情的千智勋，只在李周英面前露出笑容，看到千智勋的笑容，李周英告诉他原来他笑起来很好看，是很温暖的人，还发动直球攻势：「第三次笑，就跟我交往吧！」（女追男真的太帅太有魅力了！）

3.李周英陪千智勋雨中淋雨



千智勋在爸爸金允燮议员的离开后，独自陷入了巨大的悲伤中，他独自一人面对事件背后的黑暗，案件更是充满波折，而李周英看在眼里，默默地陪伴著他。某天李周英发现千智勋喝完酒独自走在街上，下起雨的夜晚让千智勋想起爸爸坠楼的那天，他躺在地上任凭雨打在自己身上，这时身旁多了一个人，是李周英！独自淋雨是悲伤，两人淋雨就变成了爱情啊！



4.千智勋的求婚太甜了！



李周英辞掉白律师事务所的工作后，自行开设了一人律师事务所，希望开始接一些自己喜欢的案件，而不是帮大企业打官司。千智勋不停追查爸爸的案件，一眨眼两年过去了⋯一边看著自己憔悴的脸，一边望著李周英面对生活总是很积极正向的态度，让他突然领悟到自己似乎应该做出一些改变，於是他向李周英正式求婚，准备迎向下一阶段的幸福。



5.「当所有人背我而去的时候，她是唯一走向我的人」



正以为千智勋和李周英准备迎来幸福结局的时候，意外却来得突然，因为一份秘密文件，让李周英死於一场蓄意杀害，千智勋痛苦至极，想要负责李周英的案件却被上司阻止，让千智勋痛苦表示：「当所有人背我而去的时候，她是唯一走向我的人。但我身为检察官，却无法为她做任何事吗？」挚爱意外离开，自己却无能为例，让千智勋更无法接受。最后他决定接手李周英的律师事务所，这也是千智勋唯一能为李周英做的事了⋯⋯



不得不说南宫珉和李清娥的默契太好，外型也好登对！许愿两人下次一起合作戏剧作品，但一定要是甜甜的爱情，不要再虐啦！

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