金宣虎度过一年空白期，有条不紊的回归节奏！电影、电视剧、广告代言、颁奖典礼与见面会全部动起来！

就像累积了很久的消息，刻意在10月19日全部放出一样，演员金宣虎所属公司一连公开了许多行程，包含他继《悲伤热带》后即将再度与导演朴勋政合作新片《暴君》，以及他可望以浪漫史剧《海市蜃楼》回归小萤幕，更将出席12月13日参加在日本举办的AAA颁奖典礼。

去年的10月17日令人难忘，观众们沉浸在《海岸村恰恰恰》的美好结局中，不出几个小时后，出现的却是对演员金宣虎的争议言论。他概括承受的道歉，也中断所有代言及手上的工作，仅留下电影《悲伤热带》的拍摄行程，消失了一整年不出现在公开场合，直到满一年后的今日才陆续传出他的消息。



电影《悲伤热带》拍摄完毕后，金宣虎选择回到自己最初的话剧舞台，演出《Touching The Void》与观众们见面，记得他在记者会向大家问候时，非常紧张还流下了眼泪。不过争议事件爆发后仍指定与金宣虎合作的《悲伤热带》导演朴勋政，19日也传出将与金宣虎再度合作新电影作品《暴君》，可能合作的演员，还有也曾经与朴导演合作过《乐园之夜》的车胜元。



19日同步公开金宣虎可望以浪漫历史剧《海市蜃楼》回归小萤幕，是网路小说改编的作品，将由小说原著作者尹梨修担任作家，继《云画的月光》后再度编写历史浪漫电视剧作品。而由金宣虎所代言的服饰品牌，虽然已更换了代言人，但他所代言的口罩在近期则是推出了彩色新品，也预告著他的代言活动也可望渐渐恢复。



虽然在9月举办的首尔国际电视节颁奖典礼，金宣虎以《海岸村恰恰恰》荣登视帝，但他却没有出席。不过19日也公开了他即将参加12月13日在日本名古屋举办的2022Asia Artist Awards IN JAPAN颁奖典礼，将与徐仁国、李宰旭、黄旼炫与姜丹尼尔等人共同出席。而他的工作人员团队也恢复每周更新IG向大家报告金宣虎的近况，日前更公开了12月10日他即将在韩国国内举办粉丝见面会的消息，让喜爱的他粉丝们相当期待。另外让大家非常喜爱的《海岸村恰恰恰》，也由出版社公布即将出版晚了一年的写真纪念书，粉丝们仍希望购买珍藏。



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