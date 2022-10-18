超暖！主办要求远远地跟粉丝们挥手，Super Junior 为了粉丝们主动向前：「我们靠近一点！」

Super Junior 日前在《KAMP LA 2022》的活动上，原本成员们是要在绿色背景墙那挥手，而粉丝们得在工作人员的指引下，远远地边打招呼边快速走过去。

神童：「挥手就好了吗？」圭贤：「不用握手吗？」银赫：「击掌一下吧！」这时神童就说：「靠近一点！走吧！」就这样 Super Junior 为了粉丝们主动向前，近距离地跟粉丝们问候。

i wish i got a video of leeteuk moving forward but here’s a video before the line started moving. it looks like shindong asked if it was hitouch? again excuse my sound effects because i was so touched when i saw leeteuk moving forward & the rest following suit. #SUPERJUNIOR pic.twitter.com/WZf8wduiMK — darling (@_jeunefleur) October 16, 2022

相关影片一公开，也在网路上引发热烈讨论。网友：「哦，粉丝们肯定很开心」、「Super Junior 不是无缘无故长久的」、「还是老样子啊」、「果然对粉丝们始终如一」、「能感受到爲粉丝们著想，所以很开心」、「如果我是粉丝 真的会哭的 呜呜」、「对粉丝好的爱豆是最棒的」等等。



另外，Super Junior 确定将在11月26、27日於台北小巨蛋举行《SUPER SHOW 9: ROAD》。主办单位也在17日公开相关资讯，售票日期为10月22日早上11点28分，也希望各位E.L.F都可以抢到票啦！



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