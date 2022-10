超暖！主办要求远远地跟粉丝们挥手，Super Junior 为了粉丝们主动向前：「我们靠近一点！」

Super Junior 日前在《KAMP LA 2022》的活动上,原本成员们是要在绿色背景墙那挥手,而粉丝们得在工作人员的指引下,远远地边打招呼边快速走过去。

神童:「挥手就好了吗?」圭贤:「不用握手吗?」银赫:「击掌一下吧!」这时神童就说:「靠近一点!走吧!」就这样 Super Junior 为了粉丝们主动向前,近距离地跟粉丝们问候。

i wish i got a video of leeteuk moving forward but here’s a video before the line started moving. it looks like shindong asked if it was hitouch? again excuse my sound effects because i was so touched when i saw leeteuk moving forward & the rest following suit. #SUPERJUNIOR pic.twitter.com/WZf8wduiMK