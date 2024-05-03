洪锡天爆郑敬淏秀英疑似要结婚：看到他们交换小小的戒指

韩娱圈最出名的一对爱情长跑情侣郑敬淏和秀英，两人的恋情已经维持了12年，最近有明星传出两人可能即将结婚的好消息。

日前，歌舞剧演员Enoch和崔秀珍一同探访了洪锡天经营的「Boby Profile Studio」。 洪锡天一见到崔秀珍就提到了她的妹妹秀英，询问秀英和郑敬淏「过得怎么样」。 听到崔秀珍表示两人很不错时，洪锡天又说道：「他俩经常去我店里约会，有次问我纪念日的时候可不可以去店里，我就让他们过去，看到两人交换了小小的戒指。 」听到这里，崔秀珍解释：「他们经常互送礼物啦，都有10年了，两人太般配了，有时候外人都觉得这种情况下肯定会发火，他们居然一点都不生气。 」



郑敬淏和秀英自2012在一起至今已迈向第12年，两人时常被粉丝、路人拍到手牵手逛街的超甜画面！即使各自的IG上鲜少出现对方的身影，但很多照片实际上都出自对方之手，是绝对的「男友视角」和「女友视角」。 郑敬淏还时常在秀英的IG留言栏里大展「向日葵男友」面貌，疯狂留言示爱，大方表达爱意。 他们低调又稳定的恋情收获了广大网友和粉丝的支持。



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