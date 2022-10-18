不愧是母胎美女～《20世纪少女》公开一系列粉嫩画报，金裕贞清新美貌让网友直呼：「太漂亮了！」

裕贞真的越长越漂亮啊～

Netflix电影《20世纪少女》由金裕贞、边佑锡、朴柾佑与卢允瑞主演，日前释出了特别拍摄的一系列画报，网友的焦点都不禁放在金裕贞身上。

《20世纪少女》以1999年冬天拍摄的一卷录影带里的回忆作为开端，描述17岁少女罗宝拉（金裕贞 饰）为了帮助好友金妍度（卢允瑞 饰）实现初恋，监视著白贤镇（朴柾佑 饰）的一举一动，却在过程中对白贤镇的好友冯云浩（边佑锡 饰）有了好奇心。





Netflix昨（17）日公开了一组四位主演的画报，采取和预告类似的复古粉嫩色调，网友纷纷赞许氛围很棒、视觉上的呈现很漂亮，尤其是金裕贞。网友直呼金裕贞「太漂亮了，让人盯了老半天」、「从漫画里跳出来了」、「疯了的漂亮」，也有人回想金裕贞15日出演的综艺《惊人的星期六》，表示当时「看得入迷了」。



说到金裕贞的脸蛋，她可是公认的「母胎美女」。金裕贞为童星出身，韩国民众从小看她到大、视她为「国民妹妹」，一路看到大出长的越来越标致，每每推出新作品也总是吸引大批观众支持。



《20世纪少女》将在本周五21日上线，想必有许多人期待她与边佑锡诠释的青涩罗曼史吧？顺代一提，金裕贞过去曾在《一枝梅》与《同伊》扮演青少年时期的韩孝周，‎韩孝周则会在《20世纪少女》特别演出她的成年时期‎，让特别的缘分又延续了下去呢！



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