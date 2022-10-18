超暖！主辦要求遠遠地跟粉絲們揮手，Super Junior 為了粉絲們主動向前：「我們靠近一點！」

Super Junior 日前在《KAMP LA 2022》的活動上，原本成員們是要在綠色背景牆那揮手，而粉絲們得在工作人員的指引下，遠遠地邊打招呼邊快速走過去。

神童：「揮手就好了嗎？」圭賢：「不用握手嗎？」銀赫：「擊掌一下吧！」這時神童就說：「靠近一點！走吧！」就這樣 Super Junior 為了粉絲們主動向前，近距離地跟粉絲們問候。

i wish i got a video of leeteuk moving forward but here’s a video before the line started moving. it looks like shindong asked if it was hitouch? again excuse my sound effects because i was so touched when i saw leeteuk moving forward & the rest following suit. #SUPERJUNIOR pic.twitter.com/WZf8wduiMK — darling (@_jeunefleur) October 16, 2022

相關影片一公開，也在網路上引發熱烈討論。網友：「哦，粉絲們肯定很開心」、「Super Junior 不是無緣無故長久的」、「還是老樣子啊」、「果然對粉絲們始終如一」、「能感受到爲粉絲們著想，所以很開心」、「如果我是粉絲 真的會哭的 嗚嗚」、「對粉絲好的愛豆是最棒的」等等。



另外，Super Junior 確定將在11月26、27日於台北小巨蛋舉行《SUPER SHOW 9: ROAD》。主辦單位也在17日公開相關資訊，售票日期為10月22日早上11點28分，也希望各位E.L.F都可以搶到票啦！



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