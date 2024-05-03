方艺谭好友曝光方艺谭工作室偷拍的性关系影片！被骂上热搜紧急道歉：是男性之间的玩笑

偷拍是可耻行为，但竟然有人光明正大地公开在SNS上。

2日淩晨，新人男演员李瑞汉在个人IG STORY中发布了一张标注著「Breaking News」（爆炸新闻）的影片，一男一女在昏暗的场所发生性关系。 虽然看不清两人的脸，但只要是歌手方艺谭的粉丝一眼就能认出这是方艺谭工作室里的沙发，因此引爆热议，不少人猜测影片中的男性是否就是方艺谭。 一个小时之后，相关影片被删除，但已经有网友将相关内容转载至了X上，引发更大的传播。

因是偷拍，李瑞汉也遭到了网友们强烈的抨击，纷纷涌入他的IG痛骂同日，李瑞汉公开道歉，表示：「这是男性朋友间的玩笑，就拍摄地是艺谭工作室这一点，向艺谭和艺谭的粉丝们致歉。 希望之后不会再有任何对相关影片的猜测和误解，也向看了影片而不舒服的网友们道歉。 」

这段道歉文非但没有平息网友们的怒火，反而激怒了更多的人，李瑞汉就此二次道歉，发表了长文，写道：「因为害怕和歉意，本来不想过多解释，没想到反而招来更大的争议，这次我鼓起勇气写下这段话。 平时经常和好朋友们一起在艺谭的工作室里听音乐、看电影、喝酒。 昨天晚上我们五个人聚在一起喝酒，一直喝到半夜，一个醉酒的朋友和艺谭先回了家。 我和其他朋友继续喝酒，在此过程中拍了最近很多人都在拍的『情景剧』，本来是想发在非公开的帐户上，却没想到发成了IG STORY，这真的不是偷拍或者其他违法行为。 作为一个梦想成为演员的人，却因自己极不成熟的行为而引发争议，对此深表歉意。 向因相关影片感到不舒服，以及珍惜我的粉丝们致歉，今后我将会谨言慎行，再次向大家道歉。 」

韩国网友们得知这一事情之后纷纷表示：「你拍的是男女发生关系，怎么就是男人间的玩笑呢？」、「这种道歉毫无诚意」、「总之就是偷拍」、「只希望没有受害者」、「偷拍还拿出来分享，这就是犯罪啊，你知道自己在说什么吗」、「都当网友是瞎子吗？所有的报导都是写的男女，你嘴巴一张就变成了男生之间的玩笑」、「 把偷拍当玩笑？两个男人被偷拍就不犯法了吗？」等。

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