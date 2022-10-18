SBS《Trolley》都还没播，金贤珠&朴喜洵宣布二搭N台《先山》！夫妻→继承者&刑警

金贤珠&朴喜洵越看越有CP感！贤珠欧腻也要变成N台女儿了吧！

Netflix今日宣布了全新原创韩剧《先山》阵容，由金贤珠、朴喜洵、朴秉恩与柳炅秀主演，其中金贤珠与朴喜洵是二度搭档主演！



「先山」（선산）意指先人的墓、祖坟。《先山》故事从一个家族里被遗忘的叔叔过世后开始，在继承了叔叔留下的祖坟之后，家族的秘密开始被一一揭露……此剧由《地狱公使》编导延尚昊撰写剧本并参与企画，导演是和延相昊合作多次的《尸速列车》系列副导演闵洪南。

金贤珠饰演祖坟的继承者「尹瑞夏」，尹瑞夏因为叔叔的去世突然继承了祖坟，被卷入一系列不祥之事。朴喜洵饰演具有敏锐调查直觉的刑警「崔成俊」，直觉镇上发生的不幸之事和尹瑞夏继承了祖坟有关系，展开真相挖掘。



朴秉恩则饰演崔成俊的后辈亦是刑警班长「朴尚敏」，因为过往的事情面对成俊有著自卑感和嫉妒心。柳炅秀饰演尹瑞夏同父异母的弟弟「金英浩」，突如其来的出现让尹瑞夏陷入混乱，为整个故事制造紧张气氛。



特别的是，金贤珠是继《地狱公使》、《静_E》第三度与延尚昊与Netflix平台合作，也许算得上是「Netflix的女儿」了吧！还有网友称其「Netflix新女王」呢！



而金贤珠和朴喜洵的二度搭档更是令人惊喜，因为首次搭档的SBS电视剧《Trolley》连播都还没播啊！‎《Trolley》里两人饰演夫妻，预计会在今年12月首播，播出前就有不少网友期待，看好他们同台飙演技。据传，《Trolley》也会在Netflix播出。



目前《先山》尚未透露播出时间，观众们也许可以先等待12月的《Trolley》。

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