BTS Jin有望与Coldplay再次合作！10月底推出SOLO专辑，临近入伍惜别粉丝

HYBE娱乐今日透露Jin将在10月底推出SOLO单曲专辑,有消息称他已收到英国乐队Coldplay创作的歌曲,将进行二度合作!

Jin在本月15日的釜山演唱会《BTS 'Yet To Come' in BUSAN》稍微透露了新专辑的消息,称合作对象是「我喜欢的人」。 而备受关注的兵役话题也在昨天给出结论:Jin原本已获准在12月31日之前入伍即可,但决定放弃这一优待,於10月底提交申请取消延期入伍。



面对接近两年的空白期(不同兵种之间有4个月差距),这张专辑无异於Jin为粉丝留下的最好的礼物。

此前防弹少年团曾在去年与Coldplay合作单曲《My Universe》,获得美国Billboard HOT 100第一名的亮眼成绩。 其实上一次合作也是由Jin积极促成,Coldplay多次公开提到Jin是「隐藏功臣」。 Jin是主唱Chris Martin的超级粉丝,去美国探望Martin时还被偶像赠送一把用了十年的吉他,令他欣喜若狂,目前摆在家里的巨大RJ旁边。



HYBE对於Jin新专辑的合作对象目前还守口如瓶,但接下来就会开始陆续公开这张SOLO专辑的宣传信息,让人十分期待!



