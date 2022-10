BTS Jin有望與Coldplay再次合作！10月底推出SOLO專輯，臨近入伍惜別粉絲

HYBE娛樂今日透露Jin將在10月底推出SOLO單曲專輯,有消息稱他已收到英國樂隊Coldplay創作的歌曲,將進行二度合作!

Jin在本月15日的釜山演唱會《BTS 'Yet To Come' in BUSAN》稍微透露了新專輯的消息,稱合作對象是「我喜歡的人」。 而備受關註的兵役話題也在昨天給出結論:Jin原本已獲準在12月31日之前入伍即可,但決定放棄這一優待,於10月底提交申請取消延期入伍。



面對接近兩年的空白期(不同兵種之間有4個月差距),這張專輯無異於Jin為粉絲留下的最好的禮物。

此前防彈少年團曾在去年與Coldplay合作單曲《My Universe》,獲得美國Billboard HOT 100第一名的亮眼成績。 其實上一次合作也是由Jin積極促成,Coldplay多次公開提到Jin是「隱藏功臣」。 Jin是主唱Chris Martin的超級粉絲,去美國探望Martin時還被偶像贈送一把用了十年的吉他,令他欣喜若狂,目前擺在家裡的巨大RJ旁邊。



HYBE對於Jin新專輯的合作對象目前還守口如瓶,但接下來就會開始陸續公開這張SOLO專輯的宣傳信息,讓人十分期待!



