金圣圭单飞出道十周年粉丝见面会开跑！唱完韩国紧接著台湾登场！11月19、20两日连续开唱

歌手金圣圭即将於11月13日在韩国举办单飞10周年的粉丝见面会，而在稍早已宣布门票已全数完售。在台湾的观众也有福了！韩国场结束后金圣圭将随即飞往台湾，准备在11月19、20两日开唱，作为他的海外巡回演出第一站！

10月13日晚间在韩国开卖的金圣圭10周年纪念粉丝见面会门票，听说仅开放一分钟即已全数完售，见证了粉丝们有多么想念金圣圭。而今年8月圣圭也曾传出下巴受伤的消息，这也将是他恢复后首度公开的演出，在各方关注之下也可想而知票有多难抢。而正在准备复出的金圣圭也预告将让这场纪念SOLO出道10周年的粉丝见面会的内容更加精采。



为了努力遵守痊愈而健康地与粉丝们见面的约定，这次金圣圭将久违的与粉丝们近距离互动，也有令人目不转睛的华丽舞台演出，也带来各种惊喜活动希望与粉丝们创造难忘的珍贵回忆。宠粉丝出了名的金圣圭除了11月13日的韩国场次，也立即公布了11月19与20日两天的台湾场次「KIMSUNGKYU 10th ANNIVERSARY FANMEETING IN TAIPEI」将於TICC台北国际会议中心举办，详细售票内容与相关资讯也将由主办单位进一步公开。

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻