韩媒曝南柱赫12月入伍服役，新剧《Vigilante》11月杀青！经纪公司：计划中

南柱赫公开了入伍计划。

日前，南柱赫所属经纪公司SOOP娱乐回应，南柱赫结束正在拍摄的作品之后预计将在12月入伍，「虽然国防部尚未下发准确入伍通知书，但南柱赫本人以及公司都以12月入伍为目标做著准备。」 此前韩媒《体育朝鲜》独家报道了南柱赫将於12月以现役身份入伍的消息，表示「南柱赫将於12月入伍，他现在正在拍摄《Vigilante》，但为了入伍，计画将在11月中旬结束拍摄。 目前他正在整理广告和拍摄行程， 退伍后还将继续作为演员进行演技活动。」



1994年出生的南柱赫在2013年作为模特出道，之后转行进入影视剧圈，凭藉《学校2015》、《举重妖精金福珠》、《耀眼》、《Start-Up》等剧在电视剧界站稳脚跟。 今年2月，南柱赫和金泰梨携手主演的《二十五，二十一》成为爆款，也另他的人气再攀高峰。 只是7月时，南柱赫被爆出曾参与校园暴力而掀起热议。 事后虽有经纪公司极力澄清，且有D社通过旧同学、曾经的班主任等替他澄清，但多少还是影响到了声誉。 原本想要凭藉《二十五，二十一》热潮将事业往前再推一步的南柱赫也因此事变得低调起来，默默拍摄著Disney+新剧《Vigilante》中。



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