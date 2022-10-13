MAMAMOO辉人回归现场照冲上热搜榜，韩网友：看起来怪怪的

实力女团MAMAMOO重磅回归，成员辉人冲上了热搜，这到底是怎么一回事？

10月11日，MAMAMOO携带第23张迷你专辑《MIC ON》回归，时隔1年零1个月再次带来新曲，令歌迷们十分激动。 为了纪念新专辑的发售，MAMAMOO特意举办了SHOWCASE，辉人、玟星、颂乐和华莎合体亮相，而辉人则吸引了最多的目光。



原因无他，只是因为辉人的样子似乎和以前不太一样了。 明明是辉人本人，但氛围感很微妙，鼻基底有些坍塌，鼻子和嘴角都很不自然，有一种生硬感。



而9月底，MAMAMOO集体参加《认识的哥哥》录制时的上班路上，辉人看起来脸部浮肿，笑容僵硬，看起来怪怪的。 对比这两次的照片，似乎也不一样。 於是不少韩国网友就猜测辉人是不是做了医美，尚未完全恢复，导致整个脸看起来不自然。 而也有不少人维护她，称也许只是没有严格控制饮食，加上妆容改变，这才看起来不一样。



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