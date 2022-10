准备自立门户？Jessi离开P Nation、澄清未加入Antenna后，如今即将成立个人经纪公司

不论Jessi想去哪,只希望她可以好好保养身体~

歌手Jessi不只饶舌实力,综艺感更是一绝!有话直说的泼辣性格,常常让场面超火热!尤其是节目《第六感》中,众姊妹更是常联手逼疯刘在锡~自己也主持访问节目《Jessi的show!terview》,邀请各界大咖话题性十足。曾在节目上表示自己差点成为女团少女时代的一员,来宾希澈反应超敷衍,让人觉得超搞笑~



而之前Jessi身体状况欠佳,除了录制节目,还同时准备发新歌、拍MV等等,似乎因过於繁忙的行程而未好好休息,导致身体出问题,甚至在IG上放上点滴照,让粉丝超担心,认为当时经纪公司P nation未妥善安排行程,导致Jessi生病。



后来宣布与P Nation合约到期,将不再续约,暂时没有经纪公司的她还在节目第六感上开玩笑,表示要加入Antenna,问其他成员要不要一同加入,还自我推荐了一番~后来传出Jessi真的将加入时,这项消息也被否认,表示只是谣传。



i mean .... when they talked about this on the broadcast there was a hint i guess sort of... but if it ends up happening & Jessi joins Antennaㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/zG5piIzGOM