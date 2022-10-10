准备自立门户？Jessi离开P Nation、澄清未加入Antenna后，如今即将成立个人经纪公司

不论Jessi想去哪，只希望她可以好好保养身体～

歌手Jessi不只饶舌实力，综艺感更是一绝！有话直说的泼辣性格，常常让场面超火热！尤其是节目《第六感》中，众姊妹更是常联手逼疯刘在锡～自己也主持访问节目《Jessi的show！terview》，邀请各界大咖话题性十足。曾在节目上表示自己差点成为女团少女时代的一员，来宾希澈反应超敷衍，让人觉得超搞笑～



而之前Jessi身体状况欠佳，除了录制节目，还同时准备发新歌、拍MV等等，似乎因过於繁忙的行程而未好好休息，导致身体出问题，甚至在IG上放上点滴照，让粉丝超担心，认为当时经纪公司P nation未妥善安排行程，导致Jessi生病。



后来宣布与P Nation合约到期，将不再续约，暂时没有经纪公司的她还在节目第六感上开玩笑，表示要加入Antenna，问其他成员要不要一同加入，还自我推荐了一番～后来传出Jessi真的将加入时，这项消息也被否认，表示只是谣传。



i mean .... when they talked about this on the broadcast there was a hint i guess sort of... but if it ends up happening & Jessi joins Antennaㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/zG5piIzGOM — Sal2(slow) (@moodarada2) July 6, 2022

近日有报导说明Jessi将自立门户、准备成立个人经纪公司，消息一出引起广大讨论。才华洋溢的Jessi一直深受大众喜爱，且海外粉丝众多、和数位国际巨星皆合作过，让人相当期待Jessi未来的动向！



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