Ailee悼念辉晟：一起微笑著唱歌！热门曲〈Heaven〉是辉晟创作的！

歌坛沉浸在歌手辉晟（辉星）（43岁）去世的悲痛之中。

3月12日，歌手Ailee在社群媒体上分享了与已故辉晟的回忆影片。 两人曾一起参加直播和电台节目，也在舞台上合作过。她悲痛地表示：「昨天哭著翻找和欧巴一起拍的照片，回看了我们一起登台的舞台，真的很幸福。真希望我们能多合作几次。他有时是严格的制作人，有时又像是喜欢开玩笑的哥哥，有时则展现出一位帅气的前辈形象。欧巴是我人生中最珍贵的缘分。我能在韩国继续唱歌，全都是因为欧巴，真的无比感谢。我人生中最好的舞台搭档就是欧巴。真的很感谢，也很抱歉。我会无比想念你。 希望还能再见，一起微笑著唱歌。」辉晟曾帮助Ailee踏入歌坛，参与制作了她的热门歌曲〈Heaven〉和〈歌唱得更好了〉，两人还曾合作推出对唱曲〈Kiss〉。



此外，歌手Jessi也表达了对辉晟的哀悼之情。他们曾同属一家经纪公司。3月11日Jessi在社群媒体上发文悼念：「你曾为我以及许多人带来灵感。 你的嗓音能够深刻且真挚地传达情感，每个音符都能让灵魂升华。 你曾被许多人所爱，我们会无比想念你。 世界失去了一位传奇，但你的音乐将永存。愿你在天堂安息。你的音乐影响力以及你对我的善意，我永远不会忘记。 」

辉晟於3月10日被发现於首尔广津区的家中去世，目前已结束了尸检，灵堂将於3月14日设在三星首尔医院殡仪馆。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻