Jessi出道19年感想：人生起伏像过山车，大家的信任是最大力量！「旁观打粉丝」争议后首次发声

歌手Jessi今日在个人IG限时动态中PO出长文，分享出道19周年的感想，以及对粉丝的感谢。

Jessi转载了粉丝制作的19周年纪念影片和图片，用英语写道：「Jebbies，感谢你们成为这段旅程的一部份。 无论在我事业中的高峰还是低谷，你们都给我坚定的信念和支持，对我来说都意义非凡。 没有你们，我真的不可能走到今天。」



Jessi回顾19年的时光，感慨道：「人生是一段旅程，伴随著起伏——从来不是一条稳定、可预测的道路。 我们一起经历了这趟过山车般的旅程，我无比感激你们一直陪伴在我身边。 这段旅程从我作为一个年轻女孩独自来到韩国开始，如今我已成长为在这个行业中独当一面的女性。 我面对的挑战教会了我，没有人比我更了解我的内心与挣扎。」

最后，Jessi对粉丝们表达诚挚的感谢：「尽管经历了一切，你们对我的信任始终是我最大的力量。 我希望我能激励你们无所畏惧地追逐梦想，永不放弃目标。 我真的非常爱你们，Jebbies。」



此前，Jessi被爆料称於9月29日淩晨目睹粉丝被同行人殴打而未加制止，遭到舆论谴责。 警方一度怀疑Jessi藏匿嫌犯，但在最近调查中已确认没有相关嫌疑。 同时，前娱乐记者李镇浩在YT频道公开了完整版CCTV录影，显示Jessi不仅多次出手劝阻和拉开施暴者，亦一直等到事件结束才离开现场。 目前施暴者已逃亡海外、被警方通缉，而与Jessi同行的一名男子因涉嫌暴力行为已被移送至检察院。

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