朴恩斌自认是「有毅力的人」！提到妈妈泪眼汪汪：「多亏你，我才能成为这样的演员、这样的女儿」

从《刘QUIZ》采访中可以感受到，朴恩斌不愧是「演艺圈模范生」，想法也都非常积极、正面呢！

tvN招牌综艺《刘QUIZ ON THE BLOCK》由刘在锡与曹世镐共同主持，7月中旬宣布「放暑假」，进入三个月的停播并重新整顿。终於，《刘QUIZ》於本月（10月）5日回归，并找来主演《非常律师禹英禑》创事业巅峰的朴恩斌，担任其中一位嘉宾！

《非常律师禹英禑》播出当时正好与《刘QUIZ》打对台，这次她以嘉宾的身分出演节目，感觉特别有趣。朴恩斌分享自己在拍摄电视剧时，一周大概要背诵6、7张A4纸的台词，让MC们张大嘴巴、说不出话来。朴恩斌觉得，这是身为演员最能提升能量的时刻，完成后也蛮有成就感的。她还想告诉以前的自己：「你走的路是正确的，所以不要回头，向前走就对了。」

童星出身的朴恩斌，从5岁开始演戏生涯，并且一直坚持到现在。而她兼顾工作和课业，常常是下了戏又赶著去学校上课，还很勤劳地作笔记。朴恩斌表示：「我考试的时候，不喜欢有我不知道的题目！」（笑）她自认是「有毅力的人」，口头禅是：「即使如此又怎样，还是得做到啊！」

朴恩斌给「英禑」录制一段影片信：「从认识你的那刻到现在，以及未来，我都会在心里深深地爱著你，希望你能永远幸福…（哽咽）」，感受到她的真心。而她也提到自己的母亲：「名为『妈妈』的开关，真的很致命…妈妈，多亏你，我才能成为这样的演员、这样的女儿，你真的辛苦了。为了我，你现在也还在受苦，以后似乎也无可避免地继续辛苦。未来也和我如同现在一样，作为我最好的朋友，也是我最棒的人生导师，一起健健康康地长久生活下去。妈妈，我爱你～（流泪）」

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