「旁观粉丝被打」争议最终无嫌疑，Jessi 时隔 8 个月复出！公开本月回归消息引发大众关注

人气 solo 歌手 Jessi 在卷入「旁观粉丝遭殴事件」的争议后被判定无嫌疑，时隔 8 个月即将回归。

前天，Jessi 透过官方 SNS 帐号及 YouTube 频道公开了预告影片。



影片中出现象徵新闻速报的红色字样「NEWSFLASH」，以及 6 月 27 日的日期，正式预告了她的复出消息。IG 上也涌入了不少支持她、为她加油打气的留言。

此前 Jessi 曾因疑似放任粉丝遭殴而引发争议。去年 9 月凌晨，在首尔江南区狎鸥亭洞，一名未成年的粉丝接近 Jessi 并请求合影，却遭到 Jessi 随行成员中的一名男性殴打。

虽然之后透过监视器（CCTV）画面确认到 Jessi 一行人曾试图制止施暴者，画面显示 Jessi 随后离开了现场。该粉丝之后以暴行等嫌疑对 Jessi 及其一行 4 人提告。



Jessi 表示自己不认识施暴者，但调查中发现该施暴者为与 Jessi 认识的外国人 A 某，且据传是与 Jessi 关系亲近的制作人 Koala 的熟人，因此被警方立案调查。A 某已潜逃海外，目前被发布通缉令；Koala 制作人则因暴行嫌疑被移送至首尔中央地检。

事件最终 Jessi 被判定无嫌疑，她在反省期间，曾於今年 2 月在海外舞台与粉丝见面，这次她在韩国时隔数月宣布正式复出，也引发外界关注。



早先报导：「旁观粉丝被打」Jessi无嫌疑释放，韩警方委托国际刑警追捕肇事外国人！前娱记公开「完整版监视器影片」，舆论风向再反转

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