《王后伞下》片场金惠秀竟让导演跪著和她对剧本：威严VS卑微，你们千万别误会啊！

影后金惠秀片场耍大牌，竟让导演跪著和她说话？？？

金惠秀主演的古装片《王后伞下》正在Netflix火热上档，金惠秀饰演的中殿娘娘霸气全开，一边宫斗一边教导王子，状态极佳的她让人忽略了她已经52岁的年纪，被赞是「不老女神」。 金惠秀出道至今很少爆出负面消息，然而最近一组片场照差点把她马上热搜！

先来看看这张照，金惠秀身穿中殿的戏服坐在桌后，一只胳膊放在翘起的膝盖上，而她对面跪著一名男性，低著头看剧本，姿势毕恭毕敬，和「散漫」的金惠秀形成鲜明的对比。 这名男性实则是《王后伞下》的导演。



实际上情况并非大家想得那样是影后在耍大牌，金惠秀也亲自做了解释，表示：「真不是我让他跪的，我们的导演啊，是他觉得这个姿势很舒服......」

听完金惠秀解释的网友和粉丝们也纷纷留言，表示：「换做是我的话，也愿意跪在姐姐面前」、「哈哈哈哈哈，误会和谣言就是这么传播出来的」、「姐姐的表情太威严了，显得导演很卑微，哈哈哈」、「让导演下跪的王妃，我们很期待」、「感觉是不自觉地就跪下去了」等。



此外，《王后伞下》是一部黑色喜剧，这也是金惠秀时隔20年，自《张禧嫔》后演出的第一部古装剧！金惠秀在剧中饰演中殿娘娘林华玲，扮演严母只为确保皇子的未来，但同时也有著柔软的内心，为了守护所爱之人会义无反顾地付出。



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