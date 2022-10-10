準備自立門戶？Jessi離開P Nation、澄清未加入Antenna後，如今即將成立個人經紀公司

不論Jessi想去哪，只希望她可以好好保養身體～

歌手Jessi不只饒舌實力，綜藝感更是一絕！有話直說的潑辣性格，常常讓場面超火熱！尤其是節目《第六感》中，眾姊妹更是常聯手逼瘋劉在錫～自己也主持訪問節目《Jessi的show！terview》，邀請各界大咖話題性十足。曾在節目上表示自己差點成為女團少女時代的一員，來賓希澈反應超敷衍，讓人覺得超搞笑～



而之前Jessi身體狀況欠佳，除了錄製節目，還同時準備發新歌、拍MV等等，似乎因過於繁忙的行程而未好好休息，導致身體出問題，甚至在IG上放上點滴照，讓粉絲超擔心，認為當時經紀公司P nation未妥善安排行程，導致Jessi生病。



後來宣布與P Nation合約到期，將不再續約，暫時沒有經紀公司的她還在節目第六感上開玩笑，表示要加入Antenna，問其他成員要不要一同加入，還自我推薦了一番～後來傳出Jessi真的將加入時，這項消息也被否認，表示只是謠傳。



i mean .... when they talked about this on the broadcast there was a hint i guess sort of... but if it ends up happening & Jessi joins Antennaㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/zG5piIzGOM — Sal2(slow) (@moodarada2) July 6, 2022

近日有報導說明Jessi將自立門戶、準備成立個人經紀公司，消息一出引起廣大討論。才華洋溢的Jessi一直深受大眾喜愛，且海外粉絲眾多、和數位國際巨星皆合作過，讓人相當期待Jessi未來的動向！



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