扣子里藏著透视衬衫！任时完典礼装扮让粉丝好害羞，不知道该看哪里！釜山电影节摘下最佳男配～

大家眼睛飘去哪~

近期以精湛演技在演艺圈站稳脚步的任时完,一直透过高品质作品展现演技才华。以偶像团体ZE:A帝国之子成员出道,之后就迈入戏剧圈,目前已累积不少作品,包括《拥抱太阳的月亮》、《正义辩护人》、《未生》等等,部部精采可期。之前参与电影《紧急迫降》,和宋康昊、全道嬿、李秉宪等共同演出,卡司阵容坚强,在同部作品一同飙戏,让观众看得超过瘾。还因为恐怖演技太吓人,让经纪公司发布声明,表示任时完不是剧里那样恐怖的形象,请观众不要留下坏印象!



最近釜日电影节颁奖,任时完凭《紧急迫降》获得最佳男配角奖,电影里角色间的牵扯、剧情的细节及反应的社会议题,透过富含情绪的演技带出背后的真相。除了任时完的演技,他的礼服也成为众人焦点。当天任时完以透视衬衫华丽现身,若隐若现的感觉让粉丝超害羞!外面加件黑色西装外套,在出席典礼时也不显失态。



在典礼上任时完还和秀英、合照,先前曾和秀英共演《奔向爱情》,如今在典礼上相遇了!



From sooyoungchoi: 세상은 호락호락하지 않다 괜찮다 나도 호락호락 하지 않으니깐 #부일영화상 오빠 인스타하는법 알려드릴게요 @/namgildaero 비상선언꼭볼게 @/yim_siwang #비상선언 https://t.co/IuEXozoxI9 pic.twitter.com/Prs0HwL5iv

润娥也在IG动态放上和时完的合影~



From Yoona’s Instagram story



Caption:

It’s been a while Won & San @ yim_siwanghttps://t.co/O6e4W5KCdR#임시완 #yimsiwan #imsiwan pic.twitter.com/tmOlaCBkws