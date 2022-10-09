扣子里藏著透视衬衫！任时完典礼装扮让粉丝好害羞，不知道该看哪里！釜山电影节摘下最佳男配～

大家眼睛飘去哪～

近期以精湛演技在演艺圈站稳脚步的任时完，一直透过高品质作品展现演技才华。以偶像团体ZE:A帝国之子成员出道，之后就迈入戏剧圈，目前已累积不少作品，包括《拥抱太阳的月亮》、《正义辩护人》、《未生》等等，部部精采可期。之前参与电影《紧急迫降》，和宋康昊、全道嬿、李秉宪等共同演出，卡司阵容坚强，在同部作品一同飙戏，让观众看得超过瘾。还因为恐怖演技太吓人，让经纪公司发布声明，表示任时完不是剧里那样恐怖的形象，请观众不要留下坏印象！



最近釜日电影节颁奖，任时完凭《紧急迫降》获得最佳男配角奖，电影里角色间的牵扯、剧情的细节及反应的社会议题，透过富含情绪的演技带出背后的真相。除了任时完的演技，他的礼服也成为众人焦点。当天任时完以透视衬衫华丽现身，若隐若现的感觉让粉丝超害羞！外面加件黑色西装外套，在出席典礼时也不显失态。



在典礼上任时完还和秀英、合照，先前曾和秀英共演《奔向爱情》，如今在典礼上相遇了！



From sooyoungchoi:



세상은 호락호락하지 않다 괜찮다 나도 호락호락 하지 않으니깐#부일영화상



오빠 인스타하는법 알려드릴게요 @/namgildaero



비상선언꼭볼게 @/yim_siwang #비상선언 https://t.co/IuEXozoxI9 pic.twitter.com/Prs0HwL5iv — for Sooyoung Choi: (@sooyoungnews) October 6, 2022

润娥也在IG动态放上和时完的合影～



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