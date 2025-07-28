【韩网热门】任时完更适合演好人还是坏人？ 过半网友偏爱「用善良的脸演疯子」

任时完作为男团帝国之子成员出道，堪称转型演员最成功的爱豆之一，凭藉演技实力在多部影视作品中诠释了截然不同的角色。 近日韩国网友PO文询问大家认为任时完更适合演正派角色还是反派角色，引起热烈讨论！

任时完演过的角色，既有《拥抱太阳的月亮》《正义辩护人》《未生》《Run On》《少年时代》里的正派好人：











也有《他人即地狱》《紧急迫降》《原本以为只是手机掉了》《鱿鱼游戏》这样的反派恶角。 小编总体看下来，感觉支持反派的声音明显占多数XD









韩国网友评论：

1. 适合正派角色，他有一种激发保护本能的特质。 演反派会让人有排斥感。 明明是我喜欢的面孔，但也许因为演得太好，真的很有抗拒感

2. 第一次看到他是演反派，印象很深，但看到他演正派时完全想不起反派时的模样，看到他演反派时也想不起正派时的模样，就这样无限循环。 在作品之外我当然知道他是任时完，但奇怪的是只要看作品，就只能想起角色本身

3. 虽然正派角色也很有魅力、很适合，但带来的冲击力还是反派更胜一筹kkk

4. 演那种疯疯癫癫的角色时，完全就变成眼神清澈的疯子kkk演正派角色就有点老套，毕竟他看起来就是一脸善良嘛

5. 因为长相很善良，所以一演反派就变得超可怕，反而更出彩（反转魅力？ ）

6. 用这么纯真的脸演反派真的超有味道，那张端正的脸散发出的诡异感让人心里发毛

7. 演正派角色时就像阳光一样明朗，演反派时...... 仿佛变成第一次见到的人，陌生又可怕ᅲᅲᅲ

8. 完全是一半一半，我认为这就是他的过人之处

9. 据说《未生》和《鱿鱼游戏》是差不多时期拍的... 大家都说他两边演得都超好kkkk所以就两个都演吧~

10. 正派反派有什么重要啊？ 只要一直走血汗泪的演技之路就好了（*意思是不管演好人坏人都要出现头破血流、涕泪横流的场景XD）

出处：https://theqoo.net/hot/3840935635

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