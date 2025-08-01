「Arin性转版」精致美男就是他！伪BL剧《我的女友比我帅》主演柳政厚背景大起底：美少年面孔&男子汉身材，最爱《鬼怪》想演《那年，我们的夏天》崔宇植角色

Viu Original原创浪漫喜剧《我的女友比我帅》一开播就凭新颖设定与搞笑剧情吸引大量讨论，其中新人演员柳政厚饰演女主变成男生的形态，凭藉不输女生的花美男外表引起关注。

《我的女友比我帅》改编自同名人气网漫，讲述一夜之间变成花美男的女友金至恩（Arin 饰），以及无法放弃这段恋情、专心守护女友的朴允载（尹产贺 饰）展开的疯狂浪漫故事，上演混乱又搞笑的「伪BL」戏码。



金至恩因为家族遗传而在一夜之间变成生理男性的「金至勋」，饰演这一副角色的就是新人演员柳政厚。 柳政厚拥有精致立体的五官，在三位爱豆出身演员ASTRO尹产贺、OH MY GIRL成员Arin、本月少女Chuu中间也无法被忽视，身材更是健壮挺拔的倒三角，但诠释起女生的神态语气却丝毫不违和，反而令人心生怜爱。





出道3年超多产

柳政厚本名柳东均（유동균，音），1997年10月27日出生、目前27周岁，曾就读崇实大学机械工学专业，大三时休学服完兵役，2022年出演网剧《坏女友》出道。 当时的柳政厚自认与剧中角色警察「郭贤宇」在缺乏异性朋友、对待异性朋友的态度方面有相似之处，但社交能力好过贤宇，身边不缺朋友，也完全不能理解脚踏两只船的行为XD



之后柳政厚接连出演了剧集《新恋爱播放列表》《清潭国际高等学校》《榴莲小姐》、惊悚电影《侵犯》等多部影视作品，在去年底开播的《回到20岁》里饰演女主郑知苏的初恋对象、回春版「老朴」，接著就是最新开播的《我的女友比我帅》，对演艺事业充满热情。









演员梦

柳政厚从小就憧憬当演员，但因父母反对，加上自己也不确定是否只是单纯向往名人，所以直到高中亲眼见到有朋友立志当演员才再次动念，而在服兵役期间看了一些影视作品后，最终确定了当演员的决心。 退役后，柳政厚积极拍广告赚生活费和表演补习班的学费，还拿到奖学金，终於说服父母支持他的梦想。



在柳政厚眼中，演戏是有生以来学过最困难的事，同时也最有趣、最给人成就感的事，令他深深著迷、无法戒掉。 角色方面，柳政厚曾透露想尝试「拥有长期恋情的男生」，例如《那年，我们的夏天》里崔宇植饰演的「崔雄」、《恋爱的温度》里李民基饰演的李东希，也渴望挑战思悼世子那样有复杂感情的角色，最崇敬的演员是《爆裂鼓手》迈尔斯・特勒 。

如此看来，柳政厚在《我的女友比我帅》里饰演拥有稳定恋情的金至勋，算不算满足了半个愿望呢？ XD



「老」灵魂

柳政厚曾在穿越剧《榴莲小姐》饰演丹家长孙「丹登明」，坦言自己和丹登明一样注重礼仪、喜欢与前辈交流，离开学校后仍与老师和补习班前辈保持联络，但不会像丹登明一样妈宝，会有自己的判断与主见。



同时，柳政厚在音乐方面的口味也偏传统，比起流行歌曲更青睐抒情老歌、老派嘻哈、上世纪7080年代的日本City Pop，摇滚乐方面也偏爱Metallica（金属制品乐团）、Nirvana（超脱乐团）、Guns N' Roses（枪与玫瑰乐团）。 闲时在家除了读书和剧本，最喜欢的活动就是跟著迅猛节拍弹奏电吉他，享受风驰电掣一曲之后的快感。 合作过的导演也常说，柳政厚从外形到个性都比同龄人更加成熟。



自我的定义

柳政厚曾表示自己的三大关键词是「自由、梦想、自信」，希望一生中尽可能去做想做的事，坚信总有一天能实现梦想，成为值得期待和需要的演员。

私下里的柳政厚经常和朋友一起出游，喜欢滑板、单车等运动，也对小动物情有独钟，之前养了一只白色马尔济斯犬，今年4月刚刚以15岁高龄去世。柳政厚经常在IG分享日常，让人感受到他在生活中的真实一面。







说回《我的女友比我帅》，为了演好这一「女魂男体」的角色，柳政厚有生以来第一次去了美甲店：「因为要拍手部特写，但我的手太像男人的手，所以在外表上花了很多心思。」不仅如此，因为Arin是左利手、而柳政厚是右利手，两人为了饰演同一个角色从一开始就做了很多讨论，柳政厚还观看Arin之前拍摄的影片、努力模仿配合，才最终呈现出剧中自然可信的效果。





看男友帮女友刮胡子，女友用粗犷低沉的嗓音撒娇、帮男友擦嘴，真的忍不住爆笑XD



《我的女友比我帅》一共12集，第5集将在8月6日公开，每逢星期三、四晚上十时在Viu上架播出。



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