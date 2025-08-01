[好片推荐]惊天秘密何时会被揭开！《我和我的僵尸女儿》曹政奭一路提心吊胆绝不放弃女儿！

《我和我的僵尸女儿》在8月1日全台正式上映，剧情描述变异病毒无预警肆虐让首尔陷入危机，猛兽训练师李正桓（曹政奭饰）急忙带著女儿前往乡下奶奶家避难，但国中生女儿却在逃跑过程中不慎被咬，也渐渐转变为大家口中的僵尸。为了让女儿恢复正常，正桓活用自己训练猛兽的专业，刺激女儿的记忆，变得与一般僵尸不同。

本片虽然延续著曹政奭一向独特的搞笑风格，不过为了不被揭露「女儿是僵尸」这个秘密更令他提心吊胆，从被阿嬷、多年好友、初恋情人等一堆人发现女儿的不一样，他更努力说服每一个人，女儿秀雅跟一般的僵尸不同，而是能够被训练到不咬人，也拥有儿时记忆，甚至学会说话的僵尸。同时更期待著治疗剂的问世，让女儿有机会重新回到平凡生活。



这是一趟充满爱又孤独的旅程，爸爸从不放弃女儿，并且证明「女儿还有思考」给身边所有人看，一点一点重新教女儿像个正常人的举动，就像家有发展迟缓或特殊疾病的儿女父母心情一样，为了帮助孩子融入正常社会生活而做出许多努力，不希望他们承受异样的眼光，只要有一点点的进步，都能够让父母感到欣慰。



片中加入了《外伤重症中心》的教授尹敬浩、《她的日与夜》李姃垠，激荡出更多笑料，也被曹政奭所饰演的正桓说服，一起对秀雅进行特训并且合力隐瞒这个大秘密。秀雅在一路上也遇到许多意想不到的状况，而政府为了消灭这个恐怖的病毒，必定下令全面扑杀感染者，即使知道自己正游走在法律边缘，正桓仍选择隐匿不通报，只因为无法接受女儿在他面前遭到射杀。



最令人好奇的是结局走向，僵尸女儿到底能不能顺利变回平凡人类？爸爸该用什么样的方式拯救她？《我和我的僵尸女儿》全片比起搞笑，更多了守护秘密的紧张感，以及父爱带来的感动。《我和我的僵尸女儿》8月1日起全台正式上映。

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻